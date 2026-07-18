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Підвищення тарифів «Укрзалізниці» може зупинити частину підприємств – «Укрметалургпром»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Підвищення тарифів «Укрзалізниці» може зупинити частину підприємств – «Укрметалургпром»
Через чергове подорожчання «Укрзалізниця» може втратити понад 10% вантажів гірничо-металургійного комплексу, прогнозує Каленков
фото: depositphotos.com

«Укрзалізниця» може втратити понад 10% вантажів гірничо-металургійного комплексу – «Укрметалургпром»

Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» погіршить становище гірничо-металургійних підприємств, частина яких уже зупинила або скоротила виробництво. Про це заявив президент асоціації «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

За розрахунками «Укрзалізниці», після перегляду тарифів доставка тонни руди на середню відстань подорожчає на 160,4 грн – до 604 грн.

Каленков зазначає, що експортери не зможуть просто додати ці витрати до ціни продукції, оскільки вартість руди та металу визначає світовий ринок. Тому подорожчання залізничної логістики безпосередньо зменшить доходи підприємств.

«Зараз мати такий бізнес в Україні – це просто спалювати гроші», – зазначив Каленков.

За його словами, нові тарифи накладаються на інші проблеми галузі: ціни на електроенергію, торговельні обмеження та запровадження в ЄС механізму CBAM – вуглецевого податку на імпорт окремої продукції. Частина підприємств у Кривому Розі, Марганці, Нікополі та Запоріжжі вже зупинилася або зменшила обсяги виробництва.

Каленков прогнозує, що через чергове подорожчання «Укрзалізниця» може втратити понад 10% вантажів гірничо-металургійного комплексу. Підприємства, які можуть перейти на автомобільний транспорт, уже роблять це, тоді як для металургів, гірників і хіміків такої альтернативи часто немає.

«Усі, хто могли втекти від «Укрзалізниці», зробили це, а ті, хто не можуть, просто зупинятимуть виробництва. Не зможуть втекти хіміки, металурги та гірники», – наголосив він.

Раніше віцепрезидент із питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець зазначив, що фінансові проблеми АТ «Укрзалізниця» не можна вирішити черговим підвищенням вантажних тарифів, адже їхня причина полягає не у вантажному сегменті, а в хронічній збитковості пасажирських перевезень.

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Теги: тарифи гроші Укрзалізниця бізнес

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