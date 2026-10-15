Рада скасувала пільгу на посилки до €150: що зміниться для покупців

Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що скасування пільги може відбутися не раніше 1 липня 2027 року

Для онлайн-покупок вартістю до €150 ПДВ нараховуватиме та сплачуватиме електронна платформа

Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №16051-1, який передбачає скасування пільги на оподаткування міжнародних посилок вартістю до €150. «Главком» розповідає, що зміниться для покупців.

Ухвалення законопроєкту

15 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про оподаткування посилок до €150 у другому читанні.

За відповідне рішення проголосували 252 депутати. Для функціонування законопроєкту потрібно ухвалити відповідні зміни до митного кодексу (№15460) – Рада розгляне їх пізніше у четвер.

Що зміниться

Наразі українці можуть замовляти товари з-за кордону вартістю до €150 без сплати ПДВ під час ввезення. Така пільга поширюється на міжнародні поштові та експрес-відправлення за умови дотримання інших вимог законодавства.

Однак запропоновані зміни передбачають запровадження ПДВ на товари, придбані через іноземні онлайн-платформи, незалежно від того, чи перевищує їхня вартість €150. Ставка ПДВ в Україні становить 20%. Тож у разі запровадження нових правил податок нараховуватимуть і на недорогі онлайн-замовлення, які раніше підпадали під пільгу. Наприклад, якщо товар коштує 1000 гривень без урахування ПДВ, сума податку становитиме 200 гривень.

Згідно із законопроєктом, для онлайн-покупок вартістю до €150 ПДВ нараховуватиме та сплачуватиме електронна платформа. Некомерційні посилки вартістю до €45 пропонується залишити без ПДВ.

Покупцям не потрібно буде самостійно звертатися до податкової чи обчислювати суму ПДВ для звичайних замовлень, на які поширюватимуться нові правила. Наприклад, під час купівлі товарів на AliExpress або Temu податок мають врахувати безпосередньо під час оформлення замовлення. Продавець або онлайн-платформа відповідатимуть за його перерахування до бюджету згідно з установленою процедурою.

Коли запрацюють зміни

Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що скасування пільги може відбутися не раніше 1 липня 2027 року, після забезпечення технічної готовності. Однак він висловлював сумніви щодо можливості повноцінного запуску системи навіть у 2028 році.

Ризики

Напередодні ухвалення законопроєкту народна депутатка Ніна Южаніна звернула увагу на технічну готовність держави. За її словами, митна система наразі не готова повноцінно адмініструвати новий порядок. Запровадження змін без належної підготовки може створити додаткове навантаження на митницю, бізнес та громадян.