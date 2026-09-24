Мінфін бідкається: на невійськові виплати грошей бракує, вихід тільки один

Якщо партнери не покриють дефіцит у $32,6 млрд, видатки поза сектором безпеки та оборони доведеться скорочувати

Україні для фінансування потреб у 2027 році необхідно $52,6 млрд зовнішньої підтримки. Наразі міжнародні партнери підтвердили близько $20 млрд, тоді як ще $32,6 млрд залишаються непокритими. Про це на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правової політики заявив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, передає «Главком».

За його словами, Міністерство фінансів проводить переговори з Європейською комісією щодо пошуку додаткових джерел фінансування.

«На сьогодні з 52,6 мільярда доларів міжнародні партнери нам підтвердили 20 мільярдів. 32,6 станом на сьогодні не підтверджені», – сказав Єрмоличев.

Він зазначив, що у разі відсутності необхідного міжнародного фінансування уряду доведеться переглядати видатки, не пов'язані із сектором безпеки та оборони.

«Якщо Європейська комісія не знайде відповідних джерел покриття відповідних витрат, всі виплати, які не пов'язані із сектором безпеки і оборони, будуть зменшені», – заявив представник Мінфіну.

За словами Єрмоличева, внутрішніх доходів держави недостатньо для фінансування всіх потреб. Він навів прогноз, за яким внутрішні доходи у 2027 році становитимуть близько 3,1 трлн грн, тоді як потреби сектору безпеки та оборони – близько 4,9 трлн грн.

У проєкті держбюджету-2027, який уряд схвалив 15 вересня, загальні видатки передбачені на рівні 7,272 трлн грн, а на безпеку та оборону – 4,885 трлн грн. Потребу в міжнародній підтримці Мінфін оцінює у $52,6 млрд.