Лідери G7 погодили кредит Україні за рахунок активів РФ. Протести у Вірменії. Головне за ніч

Головні події ночі проти 13 червня

Понад $300 млн: Велика Британія планує виділити Україні новий пакет допомоги. Пентагон назвав головну тему «Рамштайн-23». У Вірменії відбулися протести проти уряду Пашиняна: відомо про 55 постраждалих і 90 затриманих. Лідери G7 погодили кредит Україні в $50 млрд за рахунок заморожених активів РФ. Politico назвало головного претендента на посаду головного дипломата ЄС після Борреля

«Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 13 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Велика Британія планує виділити Україні новий пакет допомоги

На саміті G7 прем’єр-міністр Великої Британії оголосить про надання Україні двосторонньої допомоги у розмірі до 242 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно $309 млн) для підтримки нагальних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб, а також для закладення основи для довгострокового економічного та соціального відновлення та реконструкції. Про це інформує сайт британського уряду.

Пріоритетом для прем’єр-міністра на саміті буде робота з партнерами, щоб узгодити спосіб використання знерухомлених російських активів для підтримки України. Минулого місяця прем'єр був присутній на зустрічі міністрів фінансів G7 та керівників центральних банків, де G7 обговорювали потенційні шляхи переведення надзвичайних прибутків, отриманих від цих активів, на користь України.

Пентагон назвав головну тему «Рамштайн-23»

Темою обговорення на запланованій на 13 червня в Брюсселі зустрічі у форматі «Рамштайн» буде посилення можливостей України у протиповітряній обороні. Про це заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх. Глава Пентагону Ллойд Остін разом з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США уже вилетів до Брюсселя.

У Вірменії відбулися протести проти уряду Пашиняна

У столиці Вірменії відбулись протести проти уряду на чолі із прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном: внаслідок сутичок постраждали щонайменше 55 людей, поліція затримала не менше 90 протестувальників. Про це інформує Ехо Кавказу.

Вказано, що протестувальники вимагають відставки чинного прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна та його уряду. Більшість з них є прихильниками вірменського опозиційного руху «Тавуш в ім'я батьківщини».

«Укроборонпром» створить спільне підприємство з американською компанією Amentum Servic

АТ «Українська оборонна промисловість» підписало Меморандум про наміри створити спільне підприємство з американською Amentum Services, Inc – однією з провідних компаній у сфері глобального проєктування, управління проєктами та інтеграції рішень. Про це повідомляє пресслужба «Укроборонпрому».

Лідери G7 погодили кредит Україні в $50 млрд за рахунок заморожених активів РФ

Лідери країн «Групи семи» досягли домовленості про виділення $50 млрд для України шляхом використання заморожених російських активів. Про це повідомив Єлисейський палац увечері 12 червня, пише AFP.

Politico назвало головного претендента на посаду головного дипломата ЄС після Борреля

Естонська прем'єр-міністерка Кая Каллас може очолити в новій Єврокомісії службу з питань зовнішньої політики та політики безпеки. Про це пише Politico з посиланням на власні джерела в колах європейської дипломатії.

Зазнчається, що в Євросоюзі вже починає прослідковуватися загальний погляд щодо кандидатів на ключові посади в керівництві ЄС: Урсулу фон дер Ляєн залишать президентом Єврокомісії, а Роберту Метсолу – вдруге оберуть президентом Європарламенту.