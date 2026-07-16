У парламенті відбулося засідання робочої групи з питання підвищення вантажних тарифів залізниці

Підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці: є ризик втратити інвестиції та податки

Підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці без системної реформи компанії призведе до погіршення інвестиційної репутації та лише поглибить кризові явища в економіці, адже призведе до скорочення перевезень, втрати виробництва та зменшення доходів самої залізниці. Про це говорили учасники робочої групи Верховної Ради на нараді, присвяченій напрацюванню рішень для підвищення ефективності управління підприємствами державного сектору економіки.

Під час обговорення учасники наради наголосили, що вантажні перевезення вже тривалий час залишаються основним джерелом фінансування збиткових пасажирських перевезень та інших системних проблем компанії. Водночас саме промисловість і експортери сьогодні працюють у надзвичайно складних умовах війни, тому додатковий тарифний тиск може стати критичним для багатьох підприємств.

Зокрема, у Федерації роботодавців транспорту звернули увагу, що ще до початку повномасштабної війни постійне підвищення тарифів уже призводило до втрати вантажної бази. Зокрема, між 2015 та 2021 роками обсяги залізничних перевезень скоротилися із 350 млн до 314 млн тонн, тоді як автомобільні перевезення за цей період зросли майже на аналогічний обсяг. На думку представників бізнесу, це свідчить про прямий зв'язок між зростанням тарифів і відтоком вантажів із залізниці.

Нині ситуація стала ще складнішою: у 2026 році Укрзалізниця, за прогнозами, перевезе близько 161 млн тонн вантажів проти 314 млн тонн у довоєнному 2021 році. Подальше підвищення тарифів, на їхню думку, може призвести вже не лише до переходу вантажів на автомобільний транспорт, а й до зупинки частини підприємств, які більше не зможуть компенсувати зростання логістичних витрат.

Окрему увагу учасники приділили ризикам для інвестицій: представники видобувної галузі наголосили, що Україна вже має домовленості з Європейським Союзом щодо розвитку критичних мінералів та реалізації угоди зі США. Наразі реалізуються близько 20 нових інвестиційних проєктів, вартість кожного з яких перевищує 150 млн доларів. Однак логістика формує до 50-60% собівартості продукції, тому нове підвищення тарифів може поставити реалізацію цих проєктів під загрозу.

Також під час наради прозвучала думка, що питання тарифів не можна розглядати окремо від комплексної реформи Укрзалізниці: державі необхідно визначити довгострокову модель фінансування пасажирських перевезень, провести аудит непрофільних активів компанії, оцінити їхню можливу приватизацію або передачу громадам, а також підготувати стратегію розвитку залізничного транспорту з урахуванням європейських підходів.

Крім того, було запропоновано провести порівняльний аналіз українських вантажних тарифів із країнами Європейського Союзу та оцінити конкурентоспроможність залізничного транспорту щодо автомобільних перевезень.

Учасники наради дійшли висновку, що фінансові проблеми Укрзалізниці не можуть вирішуватися виключно за рахунок вантажовідправників. На їхню думку, необхідно виробити збалансовану модель, яка передбачатиме участь держави у фінансуванні соціальних функцій перевізника, підвищення ефективності роботи компанії та прогнозовану тарифну політику. Саме після підготовки такої стратегії, зазначили учасники, можна повертатися до питання перегляду тарифів.