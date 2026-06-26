Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Будівництво газової генерації в Україні. ДТЕК підписав меморандум зі світовим лідером в енергетичних технологіях

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Будівництво газової генерації в Україні. ДТЕК підписав меморандум зі світовим лідером в енергетичних технологіях
Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко (зліва) та головний корпоративний директор та директор з питань сталого розвитку компанії GE Vernova Роджер Мартелла
фото: dtek.com

ДТЕК та GE Vernova планують реалізувати проєкт з будівництва газової генерації в Україні

Компанія ДТЕК та світовий лідер в енергетичних технологіях GE Vernova під час Конференції з відновлення України URC 2026 підписали меморандум про взаєморозуміння з метою реалізації великого проєкту з будівництва газової генерації в Україні. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

«ДТЕК, найбільший інвестор в Україні, та GE Vernova, світовий лідер у галузі енергетичних технологій, сьогодні підписали меморандум про взаєморозуміння (MoU) з метою сприяння будівництву нової газової генерації на заході України», – йдеться в ньому.

Зазначається, що ця угода передбачає будівництво газотурбінної електростанції комбінованого циклу (CCGT) потужністю 650 МВт на території Бурштинської електростанції.

Меморандум було підписано в присутності першого віце-прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в рамках Конференції з відновлення України у Гданську.

Шмигаль наголосив, що в умовах безпрецедентних атак на українську енергетику такі інвестиції мають критичне значення для відновлення та розвитку генеруючих потужностей України.

«Дякую українським енергетикам за стійкість. Дякую американським партнерам та Сполученим Штатам за довіру та готовність інвестувати в енергетичне майбутнє України. Відновлення енергетичної інфраструктури залишається одним із ключових пріоритетів на шляху до стійкого розвитку та відбудови держави», – наголосив він.

Водночас генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко додав, що це партнерство з GE Vernova свідчить про те, що світові лідери галузі готові інвестувати в енергетичне майбутнє України попри триваючу війну.

«Бурштинський проєкт – це не лише відновлення зруйнованого, а й створення сучасної, гнучкої енергетичної системи, що відповідає європейським тенденціям енергетичного переходу. Поєднуючи технології світового рівня з міжнародним фінансуванням, ми створюємо привабливі інвестиційні можливості», – підкреслив Тімченко.

Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова та Octopus Energy оголосили про створення спільного підприємства для реалізації сонячних та акумуляторних проєктів на суму €100 мільйонів в Україні.

Читайте також:

Теги: інвестиції будівництво Меморандум технології ДТЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Киян закликають максимально ощадливо використовувати електроенергію
Екстрені відключення у Києві скасовано: куди звертатися, якщо світла досі немає
Вчора, 14:30
Літературний сквер в Києві
Київрада провалила голосування за «Літературний сквер»
18 червня, 14:27
Документ містить 14 пунктів
Трамп особисто підписав угоду США з Іраном
18 червня, 03:07
Атака дронів на найбільший НПЗ Москви, ядерна угода із Британією: головне за ніч 16 червня
Атака дронів на найбільший НПЗ Москви, ядерна угода із Британією: головне за ніч 16 червня
16 червня, 05:50
Єрусалим не брав участі в переговорах і дізнався про їх завершення фактично в останній момент
США та Іран підписали угоду – Ізраїль відмовився її виконувати
16 червня, 03:15
Що не так з цінами в Україні? Популярно про інфляцію
Що не так з цінами в Україні? Популярно про інфляцію
10 червня, 19:04
Економічні прогнози для України: коли очікувати покращення через новий економічний курс
Економічні прогнози для України: коли очікувати покращення через новий економічний курс
4 червня, 14:01
До 1 вересня 2026 року 143 пілотні академічні ліцеї мають розпочати навчання за новими стандартами у повноцінно облаштованих сучасних просторах
ДТЕК та Міносвіти уклали меморандум для створення сучасних освітніх просторів в академічних ліцеях
29 травня, 16:26
Праворуч триває зведення бального залу Трампа, а ліворуч – бійцівської клітки для UFC Freedom 250
Клітка для боїв і бальний зал: оприлюднено нові фото з будівництва у Білому домі
28 травня, 20:14

Економіка

Фінансові проблеми «Укрзалізниці» потребують комплексного рішення, а не просто підвищення тарифів – експерт
Фінансові проблеми «Укрзалізниці» потребують комплексного рішення, а не просто підвищення тарифів – експерт
Будівництво газової генерації в Україні. ДТЕК підписав меморандум зі світовим лідером в енергетичних технологіях
Будівництво газової генерації в Україні. ДТЕК підписав меморандум зі світовим лідером в енергетичних технологіях
Українська економіка повернулася до зростання: ВВП плюс 0,9% у травні
Українська економіка повернулася до зростання: ВВП плюс 0,9% у травні
Відбудова України обійдеться у $580 млрд – президент Світового банку
Відбудова України обійдеться у $580 млрд – президент Світового банку
Україна отримала перші кошти партнерів на відновлення транспорту
Україна отримала перші кошти партнерів на відновлення транспорту
Щонайменше 26% ВВП – на оборону. Зеленський підписав указ
Щонайменше 26% ВВП – на оборону. Зеленський підписав указ

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua