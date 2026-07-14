Зростання ВВП, пільгове кредитування, дерегуляція: ЗМІ назвали результати роботи уряду Свириденко

Під час роботи уряду Юлії Свириденко вдалося відстояти у переговорах з партнерами інтереси України стосовно оподаткування ФОП. Крім того, була посилена програма пільгового кредитування «5-7-9», а ВВП України показав зростання

Рік, що минув, виявився одним із найважчих за всю війну: складна ситуація на фронті, зміна політики США, місяці блокувань усередині ЄС, найтяжчий терор в опалювальний сезон, нафтова криза і стрибок цін на пальне. Тим часом, доручення президента Зеленського «максимальна дерегуляція, ліквідація будь-яких бюрократичних перепон» уряд виконував без гучних презентацій, але з цілком вимірюваним ефектом. Про це йдеться в аналітичному огляді «З чим іде уряд Свириденко: від зброї на фронті до євроінтеграції», опублікованому виданням «РБК-Україна».

За даними авторів огляду, під час роботи уряду Юлії Свириденко було скасовано чи не найархаїчніше явище української бюрократії – акти виконаних робіт: економія для бізнесу до 20 млрд грн на рік. Сервісна модель держконтролю з превентивними перевірками додала ще 1,5 млрд грн, платформа «Пульс» вирішила 38 системних проблем бізнесу з ефектом 5,6 млрд грн на рік, а до першого читання готовий новий Трудовий кодекс – перше повноцінне оновлення трудового законодавства з часів СРСР.

«З’явився й інструмент, без якого приватні інвестиції у воюючу країну неможливі в принципі, – ринок страхування воєнних ризиків: погоджено 174 заявки на 3,5 млрд грн, здійснено перші виплати компенсацій страхових премій. Програма «5-7-9» додала 21,1 тис. кредитів на 99,4 млрд грн. Інвестиційний напрямок приніс 2,4 млрд євро: перша угода Flagship Fund на 220 млн євро укладена саме з мілтех-компанією, а з міжнародними фінансовими організаціями запущено ризик-шерінг на 2,2 млрд євро для українських банків», – зауважили автори аналітичного огляду.

Там також акцентували, що наприкінці 2025-го опозиція навсібіч говорила про дефолт у 2026-му, і таку перспективу не під запис визнавали й самі урядовці. Сьогодні про ці розмови забули – і це, можливо, найнедооціненіший результат Кабміну. Йдеться про залучення за рік 47,8 млрд доларів зовнішньої допомоги, погодження програми Ukraine Support Loan на 2026-2027 роки обсягом 90 млрд євро, а також старт нової програми МВФ на 8,1 млрд євро.

У макроекономіці України також є помітні позитивні результати діяльності уряду Свириденко: ВВП додав 1,8% за 2025 рік і 3% у четвертому кварталі, інфляція знизилася з 12% до 8%, міжнародні резерви досягли рекордних 57,3 млрд доларів, а власні доходи бюджету – 1,9 трлн грн, 107,5% плану.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) з розумінням поставився до позиції України щодо обкладення податком на додану вартість (ПДВ) фізичних осіб-підприємців (ФОП). Тож, питання запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців наразі знято з порядку денного переговорів з МВФ.