МВФ схвалив новий транш для України

Україна отримає близько $690 млн

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила перший огляд 48-місячної угоди України за програмою розширеного фінансування (EFF). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВФ.

Завершення огляду дає змогу виділити близько $690 млн. Загальна сума коштів, отриманих Україною в межах чинної чотирирічної програми МВФ, становитиме $2,2 млрд доларів.

«Україна зберегла макроекономічну та фінансову стабільність попри триваючу війну з боку Росії, ускладнення зовнішніх умов та ризики, що залишаються надзвичайно високими. Розсудлива політика, активна участь у програмі, що підтримується Фондом, та значна допомога донорів допомогли зберегти стабільність у надзвичайно складних обставинах. Проте економічні перспективи погіршилися, головним чином через посилення атак на критичну інфраструктуру та негативні наслідки війни на Близькому Сході», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що результати реалізації програми в цілому є задовільними. Усі кількісні критерії ефективності та орієнтовні показники на кінець березня були досягнуті, проте показник щодо чистих міжнародних резервів на кінець червня не був досягнутий, частково через вплив війни на Близькому Сході.

«Темпи впровадження реформ сповільнилися: кілька структурних контрольних показників було виконано із затримкою або не досягнуто взагалі. Влада погодилася вжити коригувальних заходів та переглянути терміни реалізації ключових реформ, одночасно підтвердивши свої зобов’язання щодо досягнення цілей програми у сферах бюджетної політики, управління, боротьби з корупцією, енергетики та фінансового сектору», – наголошує МВФ.

Зокрема, під час консультацій було наголошено на важливості збереження макроекономічної стабільності при одночасному просуванні реформ, що мають вирішальне значення для післявоєнного відновлення та довгострокового зростання. До ключових пріоритетів належать: скорочення тіньової економіки, посилення мобілізації внутрішніх доходів – зокрема шляхом боротьби з ухиленням від сплати податків та податковим шахрайством, поліпшення інвестиційного клімату, зміцнення інститутів управління та боротьби з корупцією, просування реформ державних підприємств, посилення управління державними інвестиціями та сприяння фінансовій інклюзії.

Голова уряду Сергій Корецький додав: «Уряд налаштований прискорити впровадження узгоджених реформ, необхідних для забезпечення доступу до зовнішнього фінансування, посилення фінансової стійкості та формування належних умов для відновлення, довгострокового економічного зростання й вступу України до Європейського Союзу».

Нагадаємо, у червні Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості на рівні експертів щодо чергового перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).