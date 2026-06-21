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«Погрози Зеленського серйозні». Терорист Гіркін пояснив, яку роль грає Білорусь у війні з Україною

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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«Погрози Зеленського серйозні». Терорист Гіркін пояснив, яку роль грає Білорусь у війні з Україною
За словами Стрєлкова-Гіркіна, Україна може завдати ударів по білоруських нафтопереробних підприємствах, військових базах або об’єктах зв’язку
фото з відкритих джерел

Стрєлков-Гіркін з-за ґрат закликав росіян вірити ультиматуму Зеленського

Засуджений у Росії терорист і колишній ватажок проросійських бойовиків Ігор Стрєлков (Гіркін) заявив, що погрози президента України Володимира Зеленського на адресу Білорусі слід сприймати серйозно. Про це повідомляє «Главком».

За словами Стрєлкова, Мінськ відіграє важливу роль у забезпеченні російської воєнної машини, а тому може стати потенційною ціллю для українських ударів.

Коментуючи заяви Зеленського про розміщення поблизу українського кордону обладнання, яке нібито допомагає коригувати російські удари по Україні, Гіркін зазначив, що Білорусь має стратегічне значення для Москви. Насамперед, за його словами, через білоруську територію до Росії надходять окремі підсанкційні товари, а білоруські нафтопереробні заводи залишаються важливими для забезпечення паливом.

Терорист також звернув увагу на співпрацю Росії та Білорусі у сфері протиповітряної оборони. На його думку, єдина система ППО двох країн допомагає Москві протидіяти атакам безпілотників і ракет.

Крім того, Гіркін назвав Білорусь важливим елементом російської стратегічної позиції на західному напрямку. Він вважає, що втрата союзницьких відносин із Мінськом ускладнить для Кремля підтримання зв’язків із Калінінградською областю.

За словами Стрєлкова-Гіркіна, Україна теоретично може завдати ударів по білоруських нафтопереробних підприємствах, військових базах або об’єктах зв’язку.

«Те, що Україна може завдати удару по території Білорусі, видається мені цілком імовірним», – зазначив Гіркін.

Водночас він поставив під сумнів готовність білоруської влади до жорсткої відповіді на такі дії.

Підсумовуючи, терорист висловив переконання, що Білорусь рано чи пізно буде втягнута у російсько-українську війну, хоча формат такого залучення наразі залишається невизначеним.

Раніше Зеленський поставив Лукашенку ультиматум щодо техніки на кордоні з Україною. Глава України додав, що РФ зараз буде продовжувати штовхати Лукашенка у війну, і той «розуміє, що Україна буде відповідати».

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив за повне ядерне роззброєння всіх держав світу та запевнив, що Білорусь не вступить у війну проти України. Також він попросив вибачення у Зеленського.

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Ігор Стрєлков машини Україна президент погрози Володимир Зеленський

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