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    Економіка та фінанси

    «Нафтогаз» запропонував знижку для населення: як зекономити

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    &laquo;Нафтогаз&raquo; пропонує знижку в 1% - «Нафтогаз» запропонував знижку для населення: як зекономити

    «Нафтогаз» пропонує знижку в 1%

    фото: glavcom.ua

    Знижку можна використати під час наступного платежу

    Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» пропонує знижку на газ для побутових користувачів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    «Сплачуйте за газ в особистому кабінеті на my.gas.ua або у чат-боті Gasua до 15 числа та отримуйте знижку 1%», – йдеться в повідомленні.

    Як зазначає пресслужба, знижку можна використати під час наступного платежу.

    графіка: NaftogazGasSupply
    графіка: NaftogazGasSupply

    Як відомо, розмір платіжки за комуналку зріс за рік майже вдвічі. Також стало відомо, що облгази нарахують українцям доплату за газ за останні кілька років.

    Раніше повідомлялося, скільки доведеться платити за газ у січні.

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    Теги: газ тарифи Нафтогаз України населення
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    «Нафтогаз» запропонував знижку для населення: як зекономити