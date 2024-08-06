На Прикарпатті авто впало з мосту, є постраждалі (фото)

У результаті ДТП автомобіль впав на берег річки та перекинувся на дах

54-річний водій, мешканець Яблунівської громади, проїжджаючи місцеву річку через бетонний міст, не впорався з керуванням та допустив з’їзд з моста

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у селі Нижній Березів, Косівського району. Про це повідомили у поліції Прикарпаття.

До поліції щодо цієї аварії подзвонили близько 16 год 5 серпня.

У результаті ДТП автомобіль впав на берег річки та перекинувся на дах фото: Поліція Івано-Франківської області, Facebook

На місце одразу прибула слідчо-оперативна група. 54-річний водій, мешканець Яблунівської ТГ, керував автомобілем ВАЗ 2101. Він проїжджав місцеву річку через бетонний міст, однак не впорався з керуванням та допустив з’їзд з моста. У результаті автомобіль впав на берег річки та перекинувся на дах.

Унаслідок аварії керманича та пасажира, місцевого мешканця, 1988 року народження госпіталізовано до Косівської районної лікарні. Водій за кермом був тверезим.

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Нагадаємо, у Києві на проспекті Лобановського сталася смертельна ДТП. Повідомлялося, що легкове авто на швидкості в'їхало у вантажівку.