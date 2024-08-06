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На Прикарпатті авто впало з мосту, є постраждалі (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Прикарпатті авто впало з мосту, є постраждалі (фото)
У результаті ДТП автомобіль впав на берег річки та перекинувся на дах
фото: Поліція Івано-Франківської області, Facebook

54-річний водій, мешканець Яблунівської громади, проїжджаючи місцеву річку через бетонний міст, не впорався з керуванням та допустив з’їзд з моста

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у селі Нижній Березів, Косівського району. Про це повідомили у поліції Прикарпаття. 

До поліції щодо цієї аварії подзвонили близько 16 год 5 серпня. 

У результаті ДТП автомобіль впав на берег річки та перекинувся на дах
У результаті ДТП автомобіль впав на берег річки та перекинувся на дах
фото: Поліція Івано-Франківської області, Facebook

На місце одразу прибула слідчо-оперативна група. 54-річний водій, мешканець Яблунівської ТГ, керував автомобілем ВАЗ 2101. Він проїжджав місцеву річку через бетонний міст, однак не впорався з керуванням та допустив з’їзд з моста. У результаті автомобіль впав на берег річки та перекинувся на дах.

Унаслідок аварії керманича та пасажира, місцевого мешканця, 1988 року народження госпіталізовано до Косівської районної лікарні. Водій за кермом був тверезим.

Нагадаємо, на автодорозі «Житомир-Чернівці» у селі Жванець сталася дорожньо-транспортна пригода. Автобус з дітьми потрапив в аварію. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Як раніше повідомлялося, у Києві на вулиці Глибочицькій трамвай без водія на великій швидкості зʼїхав згори. У результаті дорожньо-транспортної пригоди розбито близько 10  автівок. Трамвай зупинився, врізавшись в інший трамвай, який рухався назустріч.

Трамвай, що спричинив аварійну ситуацію на вул. Глибочицькій, був у справному стані. Як зазначається, перед випуском на лінію трамвай пройшов відповідний огляд.  Причиною аварії в комунальному підприємстві назвали людський фактор, а саме – некоректні дії водія.

Нагадаємо, у Києві на проспекті Лобановського сталася смертельна ДТП. Повідомлялося, що легкове авто на швидкості в'їхало у вантажівку.

Теги: Україна ДТП автомобіль

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