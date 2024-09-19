Нацбанк прокоментував інформацію про долар по 45 у наступному році

Уряд вважає, що чим довше триватиме війна Росії проти України, то довше курс долара до гривні буде зростати

Нацбанк ніколи не прив’язується до курсу, закладеного в бюджет, оскільки він є виключено розрахунковим

Курс долара до гривні, який уряд закладає в державний бюджет на наступний рік є виключно розрахунковим. Зокрема, він не впливатиме на рішення Національного банку. Про це заявив заступник очільника НБУ Юрій Гелетій.

«Що стосується курсу, закладеного в бюджет, то НБУ ніколи не прив’язується до цього показника, він є виключено розрахунковим. Для нас має значення фактичний курс, який визначається ринком», – сказав він.

За словами посадовця, Нацбанк завжди інформує про те, що «завищений курс може призвести до завищених податків на імпорт, може дати змогу внаслідок конвертації більший обсяг міжнародної допомоги в гривневому еквіваленті».

Як зазначено в додатку до проєкту бюджету на 2025 рік, що довше триватиме війна Росії проти України, то довше курс долара до гривні буде зростати. Після закінчення війни курс стабілізується на поточному рівні.

Нагадаємо, уряд затвердив проєкт державного бюджету України на 2025 рік.

Як повідомлялося, Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №11416-д про збільшення податків на 58 млрд грн у 2024 році. Податкові зміни збільшать держбюджет у 2024 році на 58 млрд грн, і на 137 млрд грн у 2025.

До слова, Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт № 11417 про збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби.