Курс валют 8 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,80 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 8 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро і злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,80, євро – 51,54 грн, польського злотого – 12,19 грн.
Курс валют станом на 8 травня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|43,8033
|51,5433
|59,6382
|12,1947
|56,2916
|
Ощадбанк
|43,65 / 44,00
|51,40 / 51,85
|58,10 / 60,10
|11,55 / 12,35
|45,05 / 47,40
|
Приватбанк
|43,45 / 44,05
|50,85 / 51,85
|59,19 / 60,01
|11,65 / 12,22
|-
|
ПУМБ
|43,60 / 44,20
|51,40 / 52,10
|58,90 / 60,30
|12,00 / 12,30
|-
|
monobank
|43,65 / 44,03
|51,35 / 52,05
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,68 / 44,06
|51,30 / 51,82
|57,20 / 60,80
|11,30 / 12,45
|53,10 / 57,30
|
OTP Bank
|43,50 / 43,95
|51,00 / 51,90
|-
|-
|55,75 / 56,75
|
Укрсиббанк
|43,70/ 44,05
|51,30 / 51,81
|58,85 / 60,45
|-
|55,45 / 57,05
Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.
Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
Коментарі — 0