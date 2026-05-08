Курс валют 8 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 8 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро і злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,80, євро – 51,54 грн, польського злотого – 12,19 грн.

Курс валют станом на 8 травня 2026 року

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 43,8033 51,5433 59,6382 12,1947 56,2916 Ощадбанк 43,65 / 44,00 51,40 / 51,85 58,10 / 60,10 11,55 / 12,35 45,05 / 47,40 Приватбанк 43,45 / 44,05 50,85 / 51,85 59,19 / 60,01 11,65 / 12,22 - ПУМБ 43,60 / 44,20 51,40 / 52,10 58,90 / 60,30 12,00 / 12,30 - monobank 43,65 / 44,03 51,35 / 52,05 - - - Райффайзен 43,68 / 44,06 51,30 / 51,82 57,20 / 60,80 11,30 / 12,45 53,10 / 57,30 OTP Bank 43,50 / 43,95 51,00 / 51,90 - - 55,75 / 56,75 Укрсиббанк 43,70/ 44,05 51,30 / 51,81 58,85 / 60,45 - 55,45 / 57,05

* курс валют станом на 07:20 8 травня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.