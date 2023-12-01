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Лікування та навчання за кордоном: НБУ пом’якшив валютні обмеження із 1 грудня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лікування та навчання за кордоном: НБУ пом’якшив валютні обмеження із 1 грудня
Зміни торкнуться як підприємств, так і громадян
фото: glavcom.ua

Регулятор ухвалив рішення щодо оплати лікування або відновлення за кордоном громадян, в тому числі учасників бойових дій

Із 1 грудня Національний банк України скасовує низку обмежень на валютному ринку. Зміни торкнуться як підприємств, так і громадян. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

«По-перше, скасовано усі обмеження для банків та небанківських фінустанов на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню», – повідомив Пишний.

За його словами, це важливо, оскільки де-факто наявність таких обмежень – це одна з причин множинності обмінних курсів. «Відповідно знімаючи їх, ми маємо підстави очікувати, що це дасть нам змогу утримувати на мінімальному рівні різницю між курсами: готівковим та безготівковим. За підсумком це посилить стійкість валютного ринку», – повідомив Пишний.

По-друге, НБУ вирішив підтримати експорт через порти України, оскільки у судноплавстві наразі дуже складні безпекові умови. «Маємо рішення - з 1 грудня Експортно-кредитному агентству (ЕКА) дозволено переказувати за кордон кошти для відшкодування чи компенсації витрат за договорами страхування та перестрахування, укладеними з іноземними страховими (перестраховими) компаніями», – розповів голова НБУ.

По-третє, регулятор ухвалив рішення щодо оплати лікування або відновлення за кордоном громадян, в тому числі учасників бойових дій. «Відтепер українці можуть переказувати за кордон кошти для оплати послуг, пов'язаних зі процесом лікування та реабілітації в іноземних медичних закладах. Це і консультування, і діагностика, і оплата стаціонару», – написав він.

По-четверте, ухвалені зміни щодо українських студентів, які навчаються за кордоном. «Тепер дозволено транскордонні перекази для оплати послуг, пов'язаних з навчанням. Зокрема: за проживання, отримання візи на період навчання, трансферів від гуртожитку до навчальних офісів, харчування, страхування, медичних послуг в разі необхідності надання невідкладної медичної допомоги», – розповів голова НБУ.

Як повідомлялося, Національний банк України з 1 грудня скасував усі обмеження для банків та інших фінансових установ на продаж готівкової валюти населенню. 

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Теги: Національний банк Андрій Пишний страхування НБУ валюта

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