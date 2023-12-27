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«ЯГОМИК» більше немає. Російський музей позбувся незвичної абревіатури

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«ЯГОМИК» більше немає. Російський музей позбувся незвичної абревіатури
фото з відкритих джерел

Це вже другий російський музей, який вирішив змінити свою назву

Якутський державний об'єднаний музей історії та культури імені Омеляна Ярославського змінив своє офіційне найменування, відмовившись від використання абревіатури «ЯГОМИК». Про це пише moscowtimes.

Тепер у соціальних мережах музей має назву «Якутський музей ім. Ом. Ярославського». В офіційних документах установа також змінила свою назву на «ГБУ РС (Я) «Якутський музей».

«ЯГОМИК» більше немає. Російський музей позбувся незвичної абревіатури фото 1

Колишній співробітник установи розповів, що раніше у музеї не соромилися старого скороченого найменування. Він розповідав, як одного разу працівники брали участь у змаганнях та замовили футболки з назвою закладу. Хтось порахував, що абревіатура надто довга і вирішив прибрати «народів Півночі». «Ось із таким написом і грали, веселячи своїх суперників», – зазначив експрацівник музею.

Варто додати, що у грудні Всеросійський науково-дослідний геологічний інститут ім. А. П. Карпінського (більш відомий за своєю абревіатурою «ВСЕГЕИ»), змінив назву на «Інститут Карпінського». Керівництво вишу заявило про «омолодження» міжнародної повістки: за їхніми словами, Karpinsky Institute виглядає привабливіше за стару абревіатуру. Наголошується, що оновлення сайту нібито не має відношення до останніх змін у законодавстві: у РФ нещодавно було ухвалено закон про заборону «пропаганди ЛГБТ, педофілії та зміни статі», а діяльність «міжнародного громадського руху ЛГБТ» – заборонено.

Нагадаємо, Верховний суд Росії визнав екстремістською та заборонив організацію «Міжнародного громадського руху ЛГБТ». Хоча правозахисники стверджують, такого руху не існує.

Теги: росія музей

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