Сума готівки в обігу збільшилася за рік на 58 млрд: Нацбанк назвав причини

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 грн та монет у 10 коп.

За 2024 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, зросла на 7,6% або на 58 млрд грн. Станом на 1 січня 2025 року вона становила 822,4 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Національного банку,

Темпи зростання готівки в обігу торік залишалися помірними та перебували на рівні 2023 року, що свідчить про адаптацію громадян та бізнесу до реалій повномасштабної війни.

Загалом у готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на 814,3 млрд грн, а також 14,8 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на 7,96 млрд грн. Так, на одного жителя України на початок цього року припадало: 63 банкноти і 186 платіжних розмінних та обігових монет (рік тому – 66 та 177 відповідно).

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 грн та монет у 10 коп. (27,3% та 27,8% відповідно). Найменше – банкнот номіналом 50 грн та монет номіналом 10 грн (4,4% та 1,8%).

Динаміка обсягів монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту у 2024 році припадає на монети номіналом 5 і 10 грн. Їх кількість в обігу зросла на 27% та 33% відповідно порівняно з початком 2024 року. Така тенденція пояснюється тим, що регулятор поступово вилучає з обігу банкнот номіналами 1, 2, 5 та 10 грн, замінюючи їх відповідними монети, які здатні перебувати в обігу значно довший час.

Найбільше за минулий рік у готівковому обігу скоротилася кількість монет номіналом 25 коп., їх стало менше на 0,1% порівняно з початком 2024 року, що зумовлено вилученням цих неплатіжних монет з обігу.

Структура готівки в обігу на 2025 рік інфографіка: НБУ

Також динаміка обсягів банкнот в обігу за 2024 рік свідчить про сталий попит на банкноти номіналом 1 тис. грн, що є одним із наслідків повномасштабного вторгнення, адже через війну люди віддають перевагу вищим номіналам банкнот для зберігання заощаджень.

Водночас серед банкнот, якими підкріплюється готівковий обіг, найбільше скорочення кількості припадає на банкноти номіналом 200 грн, кількість яких в обігу торік зменшилася на 24,5%.

Також суттєво зменшилася кількість банкнот номіналами 10 і 5 грн (на 15% та 11% відповідно), оскільки, як вже зазначалося, вони поступово вилучаються з обігу і замінюються на відповідні монети.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року споживча інфляція в Україні зросла до 11,2% у річному вимірі, перевищивши попередні прогнози. Основним чинником зростання залишається продовольча інфляція, а також пришвидшення адміністративно регульованих цін.

За підсумками третього кварталу 2024 року реальні зарплати українців (з урахуванням інфляції) в середньому перевищили довоєнний рівень на 7,2%. Лідерами стали ІТ-спеціалісти, у яких зарплати зросли більш ніж на 45%.

Як відомо, зарплати українських чиновників з січня по листопад 2024 року зросли на 61%. У центральних державних органах вона становила 62 тис. грн. За даними Мінфіну, на початку 2024 року середня зарплата чиновників була 38,6 тис. грн. Таким чином наразі вона у 3,4 раза перевищує середній рівень по країні.

До слова, у грудні 2024 року видатки державного бюджету України становили рекордні 704,7 млрд грн порівняно з 426,3 млрд грн у листопаді. За загальним фондом – 491,9 млрд грн проти 340,2 млрд грн у листопаді.

Порівняно з груднем 2023 року видатки держбюджету в грудні 2024 року зросли на 28,5%, зокрема за загальним фондом – на 23,7%. У грудні завдяки значній зовнішній допомозі доходи держбюджету становили 470,4 млрд грн проти 302,6 млрд грн у листопаді.