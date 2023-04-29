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Навіщо Банкова робить з «Нафтогазу» збиткового гіганта? Експерт висунув версію

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Навіщо Банкова робить з «Нафтогазу» збиткового гіганта? Експерт висунув версію
Зараз «Нафтогаз» через «Укргазвидобування» та «Укрнафту» контролює 77% усього видобутку газу
фото з відкритих джерел

Михайло Гончар вважає, що зараз відбувається використання ситуації воєнного стану для майбутнього перерозподілу активів в повоєнний період

Теплоелектростанції, облгази, «Укргазвидобування», мережі автозаправок – за останні кілька років під дахом «Нафтогазу» було сконцентровано безліч різноманітних активів, які досі були у власності різних осіб та структур. У майбутньому це призведе до величезних проблем, стверджують енергетичні експерти в матеріалі «Главкома». 

«Нафтогаз» через «Укргазвидобування» та «Укрнафту» контролює 77% видобутку газу, кілька найбільших ТЕЦ (ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль», акції АТ «Дніпровська ТЕЦ», ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», АТ «Криворізька теплоцентраль», АТ «Херсонська ТЕЦ», АТ «Одеська ТЕЦ»), сім сотень автозаправок, які раніше належали структурам, близьким до Віктора Медведчука, та «Укрнафті». До того ж держпідприємство монополізувало постачання газу всім побутовим споживачам, бюджетним організаціям й підприємствам теплокомуненерго та через спеціально створену компанію «Газорозподільні мережі України» з боями бере в управління акції обл- і міськгазів. І, схоже, це не останні «придбання» «Нафтогазу».

«Така суперцентралізація насправді призведе до внутрішньокорпоративної хаотизації, бо все-таки ці сегменти, які зараз зливаються під єдине керівництво, є різними за своєю основою», – каже енергетичний експерт Михайло Гончар.

Універсально керувати всім цим господарством було б складно навіть за нормальних умов. Це робиться задля того, аби зараз, прикриваючись благими намірами, все зібрати до купи, а потім віддати у надійні руки «своїх», стверджує Гончар.

Гончар вважає, що зараз відбувається використання ситуації воєнного стану для майбутнього перерозподілу активів в повоєнний період, коли постане питання відновлення чи створення нових активів замість ліквідованих.

Перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко: «Наскільки це все відповідає всім європейським вимогам? Бо така концентрація тільки посилює монопольний статус НАК», – переконаний перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко.

Під час війни це можна якось виправдати з точки зору контролю держави. Але після завершення воєнного стану «Нафтогаз» має бути глибинно реструктуризований, треба буде позбавитись від активів, які йому не є притаманні. Європейці однозначно будуть заганяти Україну в повноцінний ринок газу, переконують експерти, проте цього не досягтиза такої монополізації.

Нагадаємо, що «Нафтогаз» та «Укрзалізниця» засекретили зарплати топменеджерів. «Главком» запитав, чому, проте отримав неочікувану відповідь

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Теги: Нафтогаз України Укргазвидобування Олексій Кучеренко Михайло Гончар Олексій Чернишов

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