Зеленський пояснив, що не так із мирним планом Трампа

Зеленський наголосив, що саме Росія є агресором, тож вона має заплатити за свої злочини

«Україна також на боці швидкого мирного рішення. Але не ми маємо за це платити»

Україна не проти швидких кроків, які пропонує кандидат у президенти США Дональд Трамп для закінчення війни. Але Росія повинна заплатити за свою агресію. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю представникам ЗМІ країн Північної Європи.

«Я не впевнений, що політика докорінно змінюватиметься. Я маю на увазі, що навіть якщо є люди (йдеться про Трампа, – ред.), які виграють і які бачать якісь угоди, швидкі угоди, швидкі кроки тощо, то ми також на боці швидкого мирного рішення. Але не тільки ми маємо за це платити», – наголосив Зеленський.

Він нагадав, що агресор – не Україна, а Росія, і вона має заплатити за свої злочини.

Президент сказав, що буде щасливий, якщо у Києва та Вашингтона буде спільна філософія і спільний погляд.

«Якщо ні, то просто хочу нагадати, що Європа велика, набагато більша за Росію. Я маю на увазі і за економікою, і за озброєнням, за військовим сегментом – дуже сильна. Тому план полягає в тому, щоб не програти з не такою великою підтримкою з боку США або якщо підтримка зменшиться. Тому, звичайно, ми розраховуємо на себе, на єдність у Європі, на громадську думку американського народу», – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і його кандидат на пост віцепрезидента Джей Ді Венс окреслили план щодо завершення війни в Україні. Так, Трамп планує переглянути Мінські угоди 2014 і 2015 років, які не змогли зупинити бойові дії на сході України. Один із радників колишнього президента заявив, що в цих угодах було окреслено план збереження територіальної цілісності України із закріпленням автономних зон, але умови так і не було реалізовано або приведено у виконання.

До слова, республіканці у Конгресі вже розробляють програму для Дональда Трампа у випадку його перемоги на виборах президента. План дій розрахований на перші 100 днів президентства.

Як відомо, 5 листопада у США відбудуться вибори президента. Спочатку вони мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента у 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.