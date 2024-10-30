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Зеленський пояснив, що не так із мирним планом Трампа

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський пояснив, що не так із мирним планом Трампа
Зеленський наголосив, що саме Росія є агресором, тож вона має заплатити за свої злочини
скріншот відео

«Україна також на боці швидкого мирного рішення. Але не ми маємо за це платити»

Україна не проти швидких кроків, які пропонує кандидат у президенти США Дональд Трамп для закінчення війни. Але Росія повинна заплатити за свою агресію. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю представникам ЗМІ країн Північної Європи.

«Я не впевнений, що політика докорінно змінюватиметься. Я маю на увазі, що навіть якщо є люди (йдеться про Трампа, – ред.), які виграють і які бачать якісь угоди, швидкі угоди, швидкі кроки тощо, то ми також на боці швидкого мирного рішення. Але не тільки ми маємо за це платити», – наголосив Зеленський.

Він нагадав, що агресор – не Україна, а Росія, і вона має заплатити за свої злочини.

Президент сказав, що буде щасливий, якщо у Києва та Вашингтона буде спільна філософія і спільний погляд.

«Якщо ні, то просто хочу нагадати, що Європа велика, набагато більша за Росію. Я маю на увазі і за економікою, і за озброєнням, за військовим сегментом – дуже сильна. Тому план полягає в тому, щоб не програти з не такою великою підтримкою з боку США або якщо підтримка зменшиться. Тому, звичайно, ми розраховуємо на себе, на єдність у Європі, на громадську думку американського народу», – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і його кандидат на пост віцепрезидента Джей Ді Венс окреслили план щодо завершення війни в Україні. Так, Трамп планує переглянути Мінські угоди 2014 і 2015 років, які не змогли зупинити бойові дії на сході України. Один із радників колишнього президента заявив, що в цих угодах було окреслено план збереження територіальної цілісності України із закріпленням автономних зон, але умови так і не було реалізовано або приведено у виконання.

До слова, республіканці у Конгресі вже розробляють програму для Дональда Трампа у випадку його перемоги на виборах президента. План дій розрахований на перші 100 днів президентства.

Як відомо, 5 листопада у США відбудуться вибори президента. Спочатку вони мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента у 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Теги: США росія Україна війна Володимир Зеленський Дональд Трамп

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