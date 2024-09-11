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Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Все найцікавіше у світі зараз відбувається в Україні

glavcom.ua
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В Україні, ймовірно, вирішується доля світової демократії
ілюстративне фото: ЗСУ

«Від того, як наші героїчні воїни зупиняють цю навалу залежить набагато більше, ніж від імені президента США!»

Найбільш значущі теми на цьому тижні для України в контексті геополітики й перебігу російсько-української війни:

  1. Надання балістичних ракет російським ворогам Іраном.
  2. Відсутність механізмів у США на наступний фінансовий рік для потужної підтримки України після 1 жовтня ц.р. (немає ані закону про ленд-ліз, ані будь-яких пакетів, ані в внесення в проєкт бюджету необхідних асигнувань. Перенесених залишків буде замало).
  3. Відсутність рішень по постачанню Україні ракет дальністю хоча б на 300-500 км.
  4. Можливість спалаху війни Хезболи (Лівану) проти Ізраїля і включення Ірану.
  5. Активізація ворога для пошуку партнерів для тиску задля капітуляції України.

Але це не дуже всіх цікавить.

Головне – дебати кандидатів в Президенти в США, які ще нічого не визначать…

Але ж як цікаво подивитися шоу…

І коментаторів нескладно знайти. І людям відволіктися.

Люди! У нас війна! Все найважливіше в світі – зараз відбувається тут, поруч! Від того, як наші героїчні воїни зупиняють цю навалу залежить набагато більше, ніж від імені Президента США!

Коли ми вже перестанемо вважати себе другорядними?! Коли ми почнемо аналізувати ситуацію, а не просто коментувати те, що бачимо на екранах?!

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США війна Україна дебати

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Валерій Чалий

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