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«Укрзалізниця» створить унікальний інклюзивний вагон для групових перевезень

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Укрзалізниця» створить унікальний інклюзивний вагон для групових перевезень
Компанія вже має 50 вагонів, які облаштовані купе для перевезення людей на кріслах колісних
фото з відкритих джерел

У вагоні буде чотири окремі купе, у кожному з яких зможуть зручно подорожувати дві людини на кріслах колісних та їх супроводжуючі

«Укрзалізниця» презентувала проєкт унікального інклюзивного вагона для групових перевезень пасажирів, які користуються кріслом колісним. Перший такий вагон планують випустити наступного року. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, у вагоні буде чотири окремі купе, у кожному з яких зможуть зручно подорожувати дві людини на кріслах колісних та їх супроводжуючі. Проєктування та виготовлення цього вагона буде проходити у співпраці з громадськими організаціями та людьми, які безпосередньо користуватимуться цією послугою.

План-схема інклюзивного вагона
План-схема інклюзивного вагона
фото: Telegram/»Укрзалізниця»

Зокрема, у купе цього вагона буде встановлено два спальні дивани, які можуть змінювати кут нахилу та фіксувати тіло.

«Також тут буде пульт для регулювання освітлення, кнопка для виклику провідника та пристрій гучномовного зв'язку. Передбачені й спеціальні спальні місця для супровідників, які не відрізняються від звичайного місця в купе. Звичайно, буде і система кондиціювання повітря, комбінована система опалення та інші вже звичні для модернізованих вагонів елементи», – йдеться в повідомленні.

Облаштування купе в інклюзивному вагоні
Облаштування купе в інклюзивному вагоні
фото: Telegram/»Укрзалізниця»

Вагон матиме пандус і вбиральню, адаптовану для людини на кріслі колісному. Тамбур, вхідна група та інший простір теж матимуть параметри для зручного пересування.

За словами голови правління АТ «Укрзалізниця» Євгена Лященка, компанія вже має 50 вагонів, які облаштовані купе для перевезення людей на кріслах колісних та інші зручності для комфортної подорожі.

У вагоні буде чотири окремі купе, у кожному з яких зможуть зручно подорожувати дві людини на кріслах колісних та їх супроводжуючі
У вагоні буде чотири окремі купе, у кожному з яких зможуть зручно подорожувати дві людини на кріслах колісних та їх супроводжуючі
фото: Telegram/»Укрзалізниця»

Нагадаємо, «Укрзалізниця» у партнерстві з ЮНІСЕФ запустила в рейс перший дитячий вагон маршрутом Харків – Ясіня у складі поїзда №15/16.

Як зазначають залізничники, купейний вагон адаптований для комфортної та безпечної подорожі родин з дітьми будь-якого віку. Однак, як зазначає пресслужба, найбільш цікавим вагон буде для дітей до 8 років.

Квитки на нього можна придбати виключно в застосунку «Укрзалізниці». Під час посадки маленькі пасажири дитячого вагона отримуватимуть спеціальні браслети з зазначенням купе та контактного номера телефону батьків.

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Теги: Укрзалізниця потяг

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