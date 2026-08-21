Державний борг США вперше перевищив позначку в $40 трильйонів

За два президентські терміни Трампа федеральні запозичення зросли на $11,6 трильйона

Загальна заборгованість США станом на вівторок становила $40,047 трильйона – вперше в історії вона перетнула позначку в $40 трлн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та дані Міністерства фінансів США.

З цієї суми $32,266 трильйона – цінні папери, якими володіє громадськість, ще $7,782 трильйона – внутрішньоурядові зобов'язання. Показник подвоївся менш ніж за десять років: у січні 2017-го, коли Дональд Трамп уперше зайшов у Білий дім, він становив лише $19,95 трильйона.

Хто скільки позичив

За перший президентський термін Трампа держава позичила додаткові $7,8 трильйона – понад половину цієї суми країна залучила за останні дев'ять місяців його каденції, коли уряд фінансував боротьбу з пандемією. За чотири роки Джо Байдена запозичення виросли ще на $8,4 трильйона – також значною мірою через постковідне відновлення, а ще інфраструктурні проєкти й субсидії на чисту енергетику. Відтоді як Трамп повернувся до Білого дому в січні 2025-го, до цієї суми додалося ще $3,8 трильйона – разом за два його терміни це вже $11,6 трильйона. Приблизно третина всього приросту припадає на пандемію, решта – на фіскальну політику обох президентів і хронічний дисбаланс між податками й видатками.

Коли відсотки з'їдають бюджет

За перші десять місяців 2026 фінансового року виплати за обслуговування державних зобов'язань перевищили видатки на охорону здоров'я, ставши другою за розміром статтею федерального бюджету – одразу після пенсійної системи соцстраху. А в 2025-му обслуговування цих зобов'язань вперше перевищило видатки на Пентагон. Самі відсотки коштують країні близько $1,1 трильйона щороку, і ця цифра зростає разом із загальною сумою запозичень і ставками. Тим часом бюджетний дефіцит за липень став четвертим найбільшим місячним показником в історії США – $432 млрд, а показник за перші десять місяців 2026 фінансового року вже перевищив весь минулорічний дефіцит, хоча до кінця року лишається ще два місяці.

Президентка неурядового Комітету за відповідальний федеральний бюджет Майя МакҐіннес звернула увагу, що позначку в $40 трлн показник перетнув менш ніж за п'ять місяців після позначки в $39 трлн, а щоб вирости в чотири рази, йому знадобилося менш як 20 років – тоді як до першого трильйона доводилося чекати аж до 1981 року. «Приголомшливо, наскільки передбачуваним може стати фінансовий занепад світової держави», – зауважила МакҐіннес.

Ринок нервує, Трамп – ні

Іноземні інвестори, яким належить майже третина всіх казначейських паперів США, останній рік поступово скорочують свою частку. У вівторок дохідність довгих облігацій сягнула найвищого рівня майже за 20 років, а нещодавній аукціон 30-річних паперів на $25 млрд пройшов із найвищою дохідністю з 2021 року. У відповідь міністр фінансів Скотт Бессент оголосив, що подвоїть обсяги викупу 10–30-річних облігацій – щонайменше до $4 млрд за операцію, аби стримати зростання дохідності.

Сам Трамп занепокоєння ринку не поділяє: «Я вважаю, що в нас дуже могутня країна й ми долаємо ці смішні відсоткові ставки. Коли наша країна сильна, відсоткові ставки мають знижуватися», – сказав він.

Нагадаємо, Главком стежить за цим рубежем роками – і щоразу позначка виявлялася новим рекордом: