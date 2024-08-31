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Україна здобула вже 19 медалей на Паралімпіаді-2024

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Україна здобула вже 19 медалей на Паралімпіаді-2024
Плавчиня Анна Стеценко здобула дві нагороди за день на Паралімпіаді-2024
фото з відкритих джерел

Українці завоювали 11 медалей у третій змагальний день Паралімпіади-2024

31 серпня в Парижі пройшов третій день Паралімпіади. Українці завоювали ще 11 медалей. Загалом Україна має на своєму рахунку 19 нагород. 

Український велогонщик Єгор Дементьєв виборов «срібло» на велотреку в індивідуальній гонці переслідуванні на 4000 метрів у класі C5. Це перша медаль України на велотреку.

Єгор Дементьєв -- срібний призер Паралімпіади-2024
Єгор Дементьєв -- срібний призер Паралімпіади-2024
фото: Reuters

Плавець Ярослав Денисенко приніс збірній України 13-ту медаль Паралімпіади-2024 – «бронзу» в плаванні на спині (100 м) класу S12. Дистанцію Денисенко подолав за 1:01.52 хвилини.

Ярослав Денисенко
Ярослав Денисенко
фото: IPC

Плавчиня Анна Стеценко здобула «срібло» на дистанції 100 м на спині у класі S12 та «бронзу» у запливі на 400 м вільним стилем.

Анна Стеценко здобула дві нагороди Паралімпіади-2024
Анна Стеценко здобула дві нагороди Паралімпіади-2024
фото: Reuters

Антон Коль став бронзовим призером на 50-метрівці на спині у класі S1. Це його друга медаль на Паралімпіаді. 34-річний українець приніс 10-ту нагороду з плавання на Паралімпійських іграх-2024.

Україна здобула вже 19 медалей на Паралімпіаді-2024 фото 1
фото: Reuters

Плавці Андрій Трусов та Євгеній Богодайко здобули подвійний подіум у плаванні на дистанції 200 метрів комплексним стилем у класі SM7: вибороли «срібло» та «бронзу» відповідно.

Андрій Трусов
Андрій Трусов
фото: Reuters
Євгеній Богодайко
Євгеній Богодайко
фото: Reuters

Плавчиня Марина Піддубна виграла «бронзу» на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S11. Це остання медаль України у третій змагальний день Параліміади-2024.

Марина Піддубна стала бронзовою призеркою Паралімпіади-2024
Марина Піддубна стала бронзовою призеркою Паралімпіади-2024
фото: Dean Mouhtaropoulos

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 31 серпня, Україна здобула ще три медалі на Паралімпійських іграх 2024 року у Парижі. Нагороди отримали настільні тенісисти та штовхальники ядра. 

Відбувся перший подвійний подіум у доробку наших параатлетів у дисципліні штовхання ядра, клас F12:

  • Володимир Пономаренко виборов срібну нагороду;
  • Роман Данилюк виборов бронзову нагороду.

Крім того, маємо першу нагороду в настільному тенісі: Віктор Дідух та дебютантка Паралімпіади-2024 Ірина Шинкарьова вибороли «бронзу» у змішаних парних змаганнях з настільного тенісу, клас XD17.

Загалом наразі Україна вже має одну золоту, дев'ять срібних та дев'ять бронзових медалей на Паралімпіаді-2024.

30 серпня плавець Олександр Комаров здобув «золото» в плаванні на дистанції 100 м вільним стилем у класі S5 на паралімпійських іграх. А 29 серпня український плавець виборов «бронзу» Паралімпіади на дистанції 200 метрів вільним стилем.

Крім того, легкоатлетка Наталія Кобзар стала срібною призеркою у бігу на 200 метрів.

До того ж 29 серпня українські плавці завоювали ще три медалі на цьогорічній Паралімпіаді-2024. Нагороди вибороли українці в плаванні вільним стилем.

Також український плавець Антон Коль завоював срібло на дистанції 100 м на спині у класі S1 на Паралімпійських іграх-2024: це перша медаль української збірної.

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Теги: паралімпійські ігри Олександр Комаров Марина Піддубна золото штовхання ядра подіум Україна українці плавання

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