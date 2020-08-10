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    Одеса: танкер Delfi готують до чергової спроби підйому

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    Сьогодні судно піднімати не будуть, на місці проводять технічні роботи - Одеса: танкер Delfi готують до чергової спроби підйому
    Сьогодні судно піднімати не будуть, на місці проводять технічні роботи

    До затонулого танкера Delfi підігнали буксири і кран

    Затонулий біля одеського узбережжя танкер Delfi готують до чергової спроби підйому. Про це повідомляє «Думская».

    До місця аварії корабля підійшли буксири і плаваючий кран. Сорокатонним краном розчищають дно поруч з танкером від каменів.


    Водолази чіпляють стропи за каміння і витягують з-під води. Розчистивши дно від валунів, рятувальним судам вдасться ближче підійти до затонулого танкера.

    У пресслужбі мерії Одеси заявили, що сьогодні судно піднімати не будуть, на місці проводять технічні роботи.

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    Одеса: танкер Delfi готують до чергової спроби підйому
    Одеса: танкер Delfi готують до чергової спроби підйому
    Одеса: танкер Delfi готують до чергової спроби підйому
    Одеса: танкер Delfi готують до чергової спроби підйому
    Одеса: танкер Delfi готують до чергової спроби підйому
    Одеса: танкер Delfi готують до чергової спроби підйому
    Одеса: танкер Delfi готують до чергової спроби підйому
    Одеса: танкер Delfi готують до чергової спроби підйому
    Одеса: танкер Delfi готують до чергової спроби підйому
    Одеса: танкер Delfi готують до чергової спроби підйому
    Одеса: танкер Delfi готують до чергової спроби підйому
    Одеса: танкер Delfi готують до чергової спроби підйому

    Нагадаємо, минулого тижня суд виніс вирок капітану затонулого танкера Delfi

    До слова, нещодавно Державна екологічна інспекція заявила, що не має повноважень прибирати судно Delfi, а остаточну суму збитків оголосить лише після завершення всіх робіт з ліквідації.

    22 листопада 2019 року, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

    За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняв морякам евакуюватися, а рятувальні судна не могли підійти через складні погодні умови.

    Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.

    До слова, 24 липня, із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

    Чергова спроба прибрати танкер 25 липня виявилась теж невдалою.

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