Бронювання аграріїв. Голова Асоціації фермерів нарікнув на недосяжні вимоги

«Хоча б голову фермерського господарства треба дати змогу забронювати»

В Україні проблема бронювання фермерів залишається одним із найболючіших питань для аграрного сектору. Особливо складною ситуація є для дрібних господарств, які не можуть відповідати нинішнім вимогам для отримання статусу критично важливих. Про це заявив голова Асоціації фермерів та землевласників Віктор Гончаренко в інтерв'ю «Главкому».

«Мобілізація – найболючіше сьогодні питання у агросекторі. Дрібні фермери практично лишаються сам на сам з проблемою, бо бронювання працює переважно для великих господарств, які визнані критично важливими. Ті вимоги, які виставлені на сьогодні, для багатьох фермерів просто недосяжні», – наголосив Гончаренко.

Голова Асоціації фермерів та землевласників додав: «Хоча б голову фермерського господарства треба дати змогу забронювати, щоб воно просто не було знищене. Бо кожне таке господарство на своєму рівні забезпечує і свою громаду, і соціальну сферу в ній. Якщо десь в школі діти розбили вікно, то директор школи звертається за допомогою насамперед до місцевого фермера. Якщо ж попросити щось у великого агрохолдингу, то все там потоне у дзвінках нагору і отриманні всіляких дозволів».

Гончаренко також наголосив, що, на відміну від фермерів, агрохолдинги не займатимуться окремими специфічними напрямами, зокрема овочівництвом та ягідництвом. Він зазначив, що Україна потребує власного виробництва якісних овочів і фруктів, адже імпорт не зможе повністю забезпечити потреби населення.

Нагадаємо, в Україні можуть розширити можливості бронювання працівників аграрних підприємств. Мінагрополітики планує знизити вимогу щодо площі земель в обробітку – нині для отримання статусу критично важливого підприємство має обробляти щонайменше 1 тис. гектарів.