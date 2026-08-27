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Історія, що розчулила мережу: українці за три дні розкупили 6 тис. качанів кукурудзи у фермера

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Історія, що розчулила мережу: українці за три дні розкупили 6 тис. качанів кукурудзи у фермера
Раніше в Павлиші родина засівала до тисячі гектарів, нині – приблизно 50
фото: Instagram Антона Томила

Понад 200 замовлень надійшло з різних областей України після допису сина аграрія у соцмережах

Фермерська родина Томил із Кіровоградщини цьогоріч зіткнулася з низьким попитом на кукурудзу через великий урожай. Посередники пропонували ціну, яка не покривала собівартості продукції, тому син аграрія вирішив звернутися по допомогу до українців через соцмережі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на медіа «ШоТам».

64-річний Володимир Томило займається фермерством близько 30 років. Він обробляє землю, на якій свого часу працював його дід. Нині родина має близько 50 гектарів землі, хоча раніше засівала до тисячі гектарів.

Останні роки для господарства були складними через спеку, шкідників та неврожаї. Цьогоріч родина втратила посіви кавунів на чотирьох гектарах та не змогла зібрати полуницю.

Водночас урожай кукурудзи виявився хорошим. Проблемою стала її реалізація: через великий урожай закупівельні ціни впали, а посередники пропонували лише дві-три гривні за качан.

«Торік оптовики пропонували віддавати за гривню. Натомість ми просто покликали місцевих з околиць, аби вони могли набрати кукурудзи собі й для годування худоби», – розповів син фермера Антон Томило.

Він вирішив звернутися по допомогу до українців через соцмережі. Після його допису за перші три дні родина отримала понад 200 замовлень із різних областей України.

«Коли я побачив настрій батька, зрозумів, що наше фермерське господарство під загрозою», – пояснив Антон.

Допис сина фермера Антона Томила в Instagram
Допис сина фермера Антона Томила в Instagram
Скриншот: Instagram Антона Томила

За словами фермера, покупців не зупинила навіть вартість доставки, яка іноді була вищою за ціну самої сітки з кукурудзою.

«Я на ранок поглянув на кількість повідомлень у діректі й розплакався, якщо чесно. Неймовірно розчулила наша українська людяність», – розповів Антон.

Частина покупців оплачувала кукурудзу для інших людей, які не могли її придбати. Дехто замовляв урожай у подарунок друзям.

Одна з покупчинь, яка перебувала за кордоном, придбала шість сіток, щоб передати їх друзям у різні міста України. Інша замовила п'ять сіток і попросила передати кукурудзу дітям із закладу поблизу.

Родина звернулася до дитячого будинку «Жива Перлина» в Онуфріївці, що розташований приблизно за сім кілометрів від Павлиша.

Кукурудза, яку фермери відправляли покупцям поштою
Кукурудза, яку фермери відправляли покупцям поштою
Фото: Instagram Антона Томила

«Нас із батьком цей жест надихнув почати підтримувати малечу. Обіцяємо привезти їм полуницю і все, що вродить», – сказав Антон.

За його словами, після продажу 6 тис. качанів на полях ще залишається багато кукурудзи. Водночас підтримка покупців допомогла родині не відмовлятися від господарства.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що українські аграрії можуть відмовитися від збирання кукурудзи через низькі закупівельні ціни, проблеми з експортом та високу вартість сушіння. За словами експерта, витрати на збирання врожаю можуть перевищити заробіток від його продажу.

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Теги: аграрії українці урожай подарунок соцмережі

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