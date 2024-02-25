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Росія змінила тактику обстрілів енергосистеми та сфокусувалась на промислових регіонах, – Галущенко

Христина Жиренко
glavcom.ua
Росія змінила тактику обстрілів енергосистеми та сфокусувалась на промислових регіонах, – Галущенко
Росіяни зрозуміли, що не зможуть зруйнувати енергосистему України повністю

Галущенко: Атаки по енергетичним об'єктам відбуваються щодня

Росіяни змінили тактику обстрілів енергосистеми і тепер вони активно обстрілюють енергетичні об’єкти у промислових регіонах, щоб завдати шкоди економіці України. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Якщо минулої зими вони масовано атакували енергосистему усієї країни з метою досягти блекауту держави, то цієї зими вони обрали іншу тактику – атакують певні регіони, тобто, енергосистему певних регіонів, в першу чергу, промислових. Тобто вони через енергетику намагаються вплинути на економіку, щоб зупинити найбільші виробництва», – сказав він.

Міністр наголосив, що атаки по енергетичним об’єктам продовжуються щодня, особливо у регіонах, що наближені до зони бойових дій.

Галущенко додав, що росіяни зрозуміли, що не зможуть зруйнувати енергосистему повністю і тому обрали іншу тактику. Він додав, що минулого року вони використали до 2 тис. ракет та дронів, але у них не вийшло зруйнувати енергосистему.

Міністр наголосив, що через ці руйнування у 2023 році в Україні була проведена наймасштабніша ремонтна кампанія енергетичної інфраструктури за всю історію держави. Нагадаємо, за останні тижні окупанти атакували три теплоелектростанії на сході України, деякі з них були обстріляні декілька разів.

Теги: міністр Герман Галущенко війна

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