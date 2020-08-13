Шмигаль заявив, що в Україні селітра зберігається відповідно до стандартів



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Є певні терміни, коли селітра злежується, що було порушено в Ліванській Республіці, у нас ці терміни дотримуються - Шмигаль

Селітра зберігається не насипом, як це було в Бейруті, - голова уряду

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що перші результати перевірки зберігання селітри в Україні свідчать про відповідність стандартам. Про це він сказав журналістам під час робочої поїздки на Харківщину.

«Перші результати свідчать, що стандарти зберігання селітри в Україні - це зберігання в бегах, це спеціальні місткості. Вона зберігається не насипом, як це було в Бейруті. Є певні терміни, коли вона злежується, що було порушено в Ліванській Республіці. В нас ці терміни дотримуються», - зазначив голова уряду.

За словами прем'єра, інформація, оприлюднена в ЗМІ, була перевірена негайно і не підтвердилася.

Водночас Шмигаль наголосив, що остаточні результати будуть 15 вересня.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив міністрові інфраструктури Владиславу Криклію, главі Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколі Чечоткіну, в.о. глави Державної служби України з питань праці Віталію Сажієнку, главі Національної поліції України Ігорю Клименку й головам обласних і Київської міської державної адміністрації до 15 вересня 2020 року повідомити про результати перевірки умов зберігання аміачної селітри в країні.

7 серпня адміністрація морського порту «Південний» (Одеська обл.) повідомила, що зберігає на двох причалах 9,6 тис. тонн аміачної селітри, яка не є вибухонебезпечною. Адміністрація, зокрема, уточнює, що аміачна селітра, яка зберігається в порту, фасована у біг-бегах, що гарантує дотримання усіх технологічних вимог. Крім того, за оприлюдненою інформацією, перевалка такого вантажу здійснюється відповідно до загальносвітових міжнародних морських правил перевезення небезпечних вантажів.

Нагадаємо, 6 серпня президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю організувати перевірку в країні зберігання і поводження з небезпечними матеріалами.

Раніше повідомлялося, що від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України. Також відомо, що аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська.

За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд. Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою.