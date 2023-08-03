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Санкції проти «Росатома»: уряд розробив план

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Санкції проти «Росатома»: уряд розробив план
фото з відкритих джерел

Денис Шмигаль: «Санкції - не менш важливий інструмент, ніж зброя»    

Український уряд пропонує вводити санкції проти російської державної атомної компанії «Росатом» у кілька етапів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на конференції послів України.

«У перший етап запровадити персональні санкції щодо представників Росатому. Другий етап – запровадити санкції часткові на постачання російського ядерного палива та російських технологій. Наприклад, ввести квоту 50% до 2025 року. І далі з 25-го чи 26-го запровадити 100% санкції на постачання російських ядерних технологій, російського ядерного палива», – сказав Шмигаль.

За його словами, такі кроки сприйматимуть набагато легше, ніж «негнучкий та жорсткий підхід запровадження всього».

Прем'єр наголосив, що російська металургія, алмази, цінова стеля на газ та нафту також не мають залишатися без уваги санкційного тиску.

«Санкції –Санкції проти «Росатома»: уряд розробив план не менш важливий інструмент, ніж зброя. На жаль, сьогодні бачимо, що Росія адаптується до санкцій. Вони знаходять шляхи постачання високотехнологічних продуктів для виробництва своєї зброї. Вони, на жаль, не реагують на попередження щодо ядерного шантажу» – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, Конгресмен Грегорі Мікс (демократ від штату Нью-Йорк) вніс до Палати представників Конгресу США ініціативу, яка передбачає введення санкцій щодо «Росатому», а також будь-якої фізичної чи юридичної особи, яка наражає на небезпеку Запорізьку атомну електростанцію.

Теги: санкції Денис Шмигаль

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