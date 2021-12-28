США збільшили постачання газу до Європи

Кількість танкерів з газом, що прямують із США до Європи, зросла за вихідні на третину

Сполучені Штати за минулі вихідні збільшили кількість танкерів із постачанням природного газу до Європи на третину. Про це повідомляє Bloomberg.

За підрахунками видання, на шляху до Європи перебуває 20 танкерів із американським газом.

Напередодні Різдва (24 грудня) кількість танкерів зі зрідженим природним газом із США становила 15 одиниць.

У публікації наголошується, що постачання палива з США до Європи може допомогти знизити побоювання щодо подальшого збільшення вартості на газ.

Раніше стало відомо, що ціни на газ у Європі залишаться високими весь наступний рік, у тому числі у літні місяці.

«Ціни на форвардні контракти за останній місяць зросли більш ніж удвічі, і трейдери вважають, що безпрецедентне зростання триватиме до початку 2023 року. Газ буде дорогим навіть у спеку», – йдеться у публікації Bloomberg.

Напередодні в Україну прибули ще два судна з вугіллям з Колумбії та США.

Також відомо, що весь імпорт вугілля в Україну йде за формулою «Роттердам+».

Заазначимо, що Кабмін розробляє сценарій 100% переведення теплоелектростанцій на газ.

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