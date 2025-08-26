Без дзвінків та телефонів. Туреччина представила нові правила для шкіл

У турецьких школах більше не буде дзвінків на перерву

Зміни у школах Туреччини зачіпають як організацію навчального процесу, так і повсякденне шкільне життя

Із нового навчального року, який розпочнеться 8 вересня, у школах Туреччини набувають чинності масштабні зміни, затверджені Міністерством національної освіти. Нові правила стосуються як організації освітнього процесу, так і повсякденного шкільного життя. Про це пише «Главком» із посиланням на Haber7.

Головні новації:

Школа без дзвінків

У деяких школах більше не лунатимуть традиційні дзвінки, а розклад уроків та перерв регулюватимуть самі вчителі. Це покликано розвивати в учнів самодисципліну. У школах, де дзвінки залишаться, їх звук буде тихішим.

Рівні можливості

Скасовано практику формування «особливих класів» за академічними показниками, що дозволить створити більш справедливе середовище для всіх учнів.

Екологічна освіта

Перший урок буде присвячений темі «Як захистити ліси від пожеж», а протягом року учні братимуть участь в екологічних акціях та висадці дерев.

Економія

Усі підручники та матеріали надаватимуться державою безкоштовно. Шкільна форма буде уніфікованою та доступною за ціною. Крім того, шкільна форма розроблятиметься з урахуванням мінімізації витрат: враховуватимуться доступні тканини, простота дизайну та уніфікований логотип.

Для приватних шкіл запроваджено суворий контроль за ціноутворенням: при завищенні вартості навчання або додаткових послуг вживатимуться заходи відповідно до регламенту.

Заборони та обмеження

Заборонено використання мобільних телефонів під час уроків як учням, так і вчителям. На випускні вечори також запроваджено обмеження: вони можуть проводитися лише у стінах школи чи будівлі управління освіти. Проведення свят у ресторанах, готелях та банкетних залах наразі заборонено.

