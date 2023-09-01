На Полтавщині попрощалися з шістьма пілотами, які загинули на Донбасі: зворушливі фото

Попрощатися з авіаторами, які загинули в авіакатастрофі, прийшли сотні людей

Юрій Анісімов, Валентин Воробець, Віктор Опанасюк, Владислав Римар, Іван Яровий та Євген Кисіль полягли за Україну

На Полтавщині 1 вересня у храмі Різдва Пресвятої Богородиці в Горбанівці рідні, знайомі та побратими зібралися, щоб віддати шану загиблим під час катастрофи авіаторам полтавської бригади. Юрій Анісімов, Валентин Воробець, Віктор Опанасюк, Владислав Римар, Іван Яровий та Євген Кисіль полягли за Україну. Про це повідомляє Зміст.

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Попрощатися з авіаторами прийшли сотні людей.

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На Полтавщині віддали шану загиблим під час катастрофи авіаторам полтавської бригади фото: Зміст

Капітан Юрій Анісімов 1986 року народження фото: Зміст

Капітан Юрій Анісімов 1986 року народження. Старший бортовий авіаційний технік-інструктор вертолітної ескадрильї в\ч А3384.

Старший лейтенант Валентин Воробець 2000 року народження фото: Зміст

Старший лейтенант Валентин Воробець 2000 року народження. Льотчик-штурман вертольота вертолітної ланки вертолітної ескадрильї в\ч А3384.

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Полковник Віктор Опанасюк 1967 року народження фото: Зміст

Полковник Віктор Опанасюк 1967 року народження. Командир вертольота вертолітної ланки вертолітної ескадрильї в\ч А3384.

Капітан Владислав Римар 1995 року народження фото: Зміст

Капітан Владислав Римар 1995 року народження. Командир ланки вертолітної ескадрильї в\ч А3384.

Старший лейтенант Іван Яровий 2000 року народження фото: Зміст

Старший лейтенант Іван Яровий 2000 року народження. Штурман ланки – льотчик вертолітної ланки вертолітної ескадрильї в\ч А3384. У нього залишилась дружина і маленька донечка.

Капітан Євген Кисіль 1988 року народження фото: Суспільне

Капітан Євген Кисіль 1988 року народження. Старший бортовий авіаційний технік-інструктор вертолітної ескадрильї в\ч А3384.

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Нагадаємо, 29 серпня два екіпажі Мі-8 з 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського виконували бойове завдання на Донеччині. Поблизу Новоявленки сталася аварія, внаслідок чого гелікоптери розбилися, а воїни загинули.

До слова, працівники Державного бюро розслідувань розпочали розслідування за фактом авіакатастрофи двох військових гелікоптерів МІ-8 на Донеччині.