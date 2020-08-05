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    Економіка та фінанси

    У Держказначействі повідомили, скільки коштів у липні витратили на товари для боротьби з Covid-19

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    Загалом на товари для боротьби з коронавірусом витрачено 4,5 млрд грн - Держказначейство - У Держказначействі повідомили, скільки коштів у липні витратили на товари для боротьби з Covid-19
    Загалом на товари для боротьби з коронавірусом витрачено 4,5 млрд грн - Держказначейство

    На товари для боротьби з коронавірусом протягом минулого місяця витратили 1,3 млрд грн

    Cтаном на 30 липня на придбання товарів та послуг для боротьби з Covid-19 витрачено у липні 1,3 млрд грн, а загалом 4,5 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну з посиланням на дані Держказначейства.

    Зазначається, що з 4,5 млрд грн, зокрема, витратили:

    1,577 млрд - на закупку медикаментів та медичних виробів,

    1,4 млрд - на придбання медичного обладнання як основних засобів,

    687,7 млн - на закупку масок, дезінфекційних засобів, експрес-тестів.

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    Як повідомлялося 4 серпня, із коронавірусного фонду досі не закупили жодного апарата ШВЛ.

    До слова, станом на ранок 4 серпня за даними Центру громадського здоров'я на стаціонарному лікуванні перебуває 4969 осіб, з них 132 особи підключені до апарату ШВЛ.

    Як повідомив заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев в інтерв’ю «Главкому», що аудит коштів «коронавірусного фонду» проводиться регулярно. Він також зауважив, що цільове використання фінансових ресурсів знаходиться «під пильною увагою» Міжнародного валютного фонду, адже про це йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику.

    Також чиновник пояснив, чому половину грошей з «коронавірусного фонду» пішло на «велике будівництво» Зеленського.

    До слова, у Мінфіні розказали, на що насправді пішли гроші з «коронавірусного» фонду.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      75490
    • Одужали
      41527
    • Хворіють
      32175
    • Померли
      1788

    Нагадаємо, в Україні станом на 5 серпня виявили рекордну кількість заражених коронавірусом за добу - 1271 людина. Найбільше нових випадків в Львівській та Одеській областях, а також у Києві. Внаслідок хвороби загалом у країні померло 1788 осіб, з них 24 — за останню добу. За останніми даними, у країні одужали вже 40 613 осіб. Із них минулої доби - 914 осіб. 

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