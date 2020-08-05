У Держказначействі повідомили, скільки коштів у липні витратили на товари для боротьби з Covid-19



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Загалом на товари для боротьби з коронавірусом витрачено 4,5 млрд грн - Держказначейство

На товари для боротьби з коронавірусом протягом минулого місяця витратили 1,3 млрд грн

Cтаном на 30 липня на придбання товарів та послуг для боротьби з Covid-19 витрачено у липні 1,3 млрд грн, а загалом 4,5 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну з посиланням на дані Держказначейства.

Зазначається, що з 4,5 млрд грн, зокрема, витратили:

1,577 млрд - на закупку медикаментів та медичних виробів,

1,4 млрд - на придбання медичного обладнання як основних засобів,

687,7 млн - на закупку масок, дезінфекційних засобів, експрес-тестів.

Як повідомлялося 4 серпня, із коронавірусного фонду досі не закупили жодного апарата ШВЛ.

До слова, станом на ранок 4 серпня за даними Центру громадського здоров'я на стаціонарному лікуванні перебуває 4969 осіб, з них 132 особи підключені до апарату ШВЛ.

Як повідомив заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев в інтерв’ю «Главкому», що аудит коштів «коронавірусного фонду» проводиться регулярно. Він також зауважив, що цільове використання фінансових ресурсів знаходиться «під пильною увагою» Міжнародного валютного фонду, адже про це йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику.

Також чиновник пояснив, чому половину грошей з «коронавірусного фонду» пішло на «велике будівництво» Зеленського.

До слова, у Мінфіні розказали, на що насправді пішли гроші з «коронавірусного» фонду.

Коронавірус в Україні

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Одужали 41527

Хворіють 32175

Померли 1788

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Нагадаємо, в Україні станом на 5 серпня виявили рекордну кількість заражених коронавірусом за добу - 1271 людина. Найбільше нових випадків в Львівській та Одеській областях, а також у Києві. Внаслідок хвороби загалом у країні померло 1788 осіб, з них 24 — за останню добу. За останніми даними, у країні одужали вже 40 613 осіб. Із них минулої доби - 914 осіб.