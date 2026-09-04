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Переговори в Абу-Дабі. Буданов розкрив, які сценарії управління Донбасом розглядали сторони

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Переговори в Абу-Дабі. Буданов розкрив, які сценарії управління Донбасом розглядали сторони
Кирило Буданов під час одного з раундів переговорів
фото: Рустем Умєров у Telegram

Один зі сценаріїв передбачав створення спільних українсько-російських цивільних адміністрацій
 

Під час переговорів в Абу-Дабі сторони розглядали три можливі варіанти післявоєнного управління територіями Донбасу. Про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов розповів в інтерв'ю The New York Times, повідомляє «Главком».

За словами Буданова, до лютого серед можливих сценаріїв фігурували:

  • передача територій під управління приватних військових підрядників;
  • доручення управління ними «Раді миру» президента США Дональда Трампа;
  • створення спільних українсько-російських цивільних адміністрацій.

Водночас Буданов радив президенту України Володимиру Зеленському не погоджуватися на компроміс, який дозволив би Росії претендувати на контроль над цією територією.

The New York Times також пише, що можливість очолити переговорний процес була однією з головних причин, через які Буданов у січні погодився очолити Офіс президента.

За словами керівника ОП, на той момент спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, а також українські та російські переговорники звели 20-пунктний мирний план до двох ключових питань, щодо яких ще не вдалося домовитися.

Одне з них стосувалося управління окупованою Росією Запорізькою атомною електростанцією. Друге – контролю над частиною Донбасу, яка залишається під контролем України.

Нагадаємо, перший раунд тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії відбувся в Абу-Дабі 23–24 січня. Другий раунд сторони провели 4–5 лютого.

Кирило Буданов також розповів, що після одного з раундів мирних переговорів російська сторона запропонувала українській делегації продовжити консультації безпосередньо в Москві. Очолити делегацію мав сам Буданов, попри те, що Росія оголосила його в розшук.

Серед можливих переваг такої поїздки називалася зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, однак зрештою візит до Москви не відбувся. Буданов наголосив, що готовий розглядати будь-які кроки, які можуть привести до завершення війни на прийнятних для України умовах.

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Теги: Кирило Буданов переговори росія Україна ОАЕ перемир'я

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