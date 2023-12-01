Другий у світі виробник сталі звільняє тисячі працівників і все через одну причину

ArcelorMittal планує зосередитися на штучному литті, плоскому сталевому та трубному прокаті

Друга за розмірами металургійна компанія у світі, яка контролює близько 4% світового ринку сталі, ArcelorMittal оголосила про звільнення 3500 осіб, задіяних на виробництві сортового прокату. Про те, що відбувається в галузі, пише турецьке видання Sözcü.

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Йдеться про підрозділ ArcelorMittal у Південній Африці. У компанії це рішення пояснили дуже слабким попитом на продукцію та непрохідними інфраструктурними проблемами. Підрозділ займається виробництвом матеріалів для огорож, рейок, стрижнів, що використовуються в будівництві та гірничодобувній галузі, різних виробництвах.

Тепер ArcelorMittal планує зосередитися на штучному литті, плоскому сталевому та трубному прокаті. Високі витрати на сортовий прокат вже надто високі, тут експерти вказують на зростання тарифів залізничних поставок та електроенергії.

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«У цих обставинах у ради директорів та керівництва ArcelorMittal South Africa немає іншого вибору, окрім як ініціювати процес закриття підприємства з виробництва сортового прокату компанії, яке спочатку може бути переведене на технічне обслуговування та ремонт», – йдеться в офіційному релізі компанії.

Видання пояснює, що 3500 осіб, які залишаться без роботи, – це не тільки штатні співробітники ArcelorMittal, але і підрядники, задіяні у виробництві.

ArcelorMittal – друга за розмірами металургійна компанія у світі, яка на кінець 2021 року контролювала 4% світового ринку сталі. Зареєстрована у Люксембурзі. Має виробничі потужності у 18 країнах на 4 континентах, а продукція реалізується у 160 державах.

Нагадаємо, швейцарський вугільний гігант Glencore вже не на словах, а у реальності реалізує план відмови від вугілля та переходу на «зелені» ресурси. Інформацію наводить The Wall Street Journal із посиланням на слова генерального директора компанії Гері Негла.

Експерти також нагадують, що Негл зробив ім'я та кар'єру, керуючи постачанням вугілля. Тепер саме він очолює програму з відмови від нього. Цей крок є найбільшим стратегічним рішенням компанії за останні роки. Як пояснює The Wall Street Journal, це означає, що Glencore планує зосередитися на зміцненні своїх позицій як основного постачальника металів, необхідних для акумуляторів електромобілів та інших екологічних технологій.