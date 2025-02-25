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Український виш вперше навчатиме студентів «нульовому травматизму» на виробництві

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Український виш вперше навчатиме студентів «нульовому травматизму» на виробництві
«Метінвест Політехніка» став першим українським університетом, який приєднався до міжнародної програми Vision Zero
фото: metinvest.media

Університет «Метінвест Політехніка» долучився до міжнародної програми Vision Zero

«Метінвест Політехніка» став першим українським університетом, який приєднався до міжнародної програми Vision Zero, яка спрямована на створення безпечного та здорового робочого середовища. У рамках цієї ініціативи студенти університету вже працюють над проєктами, що допомагають адаптувати концепцію нульового травматизму до умов надзвичайних ситуацій. 

Vision Zero – це світова ініціатива, яка передбачає не просто мінімізацію виробничого травматизму, а його повне усунення. «Метінвест» Ріната Ахметова ще у 2019 році став першою українською компанією, яка доєдналася до цієї програми, тим самим запровадивши високі стандарти безпеки для своїх працівників. Унікальність Vision Zero полягає в комплексному підході: профілактика ризиків, навчання персоналу, підвищення кваліфікації та інвестиції у нові технології.

«Метінвест Політехніка», у рамках навчальних програм університету, інтегрує принципи Vision Zero, а студенти проходять практичну підготовку безпосередньо на виробничих майданчиках «Метінвесту». Таким чином, майбутні фахівці отримують реальний досвід роботи в умовах, де безпека є ключовим пріоритетом.

Розширення концепції Vision Zero на кризові ситуації стало одним із ключових напрямів міжнародного обговорення. У січні 2025 року на міжнародній конференції «Досягнення сталого світу праці через Vision Zero» у Делі була представлена концепція застосування Vision Zero під час надзвичайних ситуацій: її розробили на основі досвіду українських фахівців із безпеки праці в умовах війни.

Світовій спільноті цю концепцію презентувала Ольга Богданова – експертка, доцентка кафедри безпеки праці та охорони довкілля Метінвест Політехніки, офіційна представниця Vision Zero та голова правління ESOSH (Єдиної офіційної спілки фахівців з безпеки праці України).

«Досвід України в умовах війни показує, що Vision Zero має бути не лише стратегією для мирного часу, а й ефективним інструментом для роботи в умовах криз. Важливо, що саме українські студенти «Метінвест Політехніки» долучаються до розробки нових підходів у сфері безпеки. Їхні дослідження можуть стати основою для міжнародних рекомендацій щодо охорони праці в екстремальних умовах», – каже Ольга Богданова.  

Нагадаємо, компанія «Метінвест» Ріната Ахметова інвестувала майже 600 мільйонів у розвиток освіти, щоб підвищити її якість та підтримати фундаментальну науку. Також компанія заснувала технічний університет «Метінвест Політехніка»: за три роки у нього вступило понад 1080 студентів, а магістри першого випуску вже отримали дипломи, які дають можливість працювати на передових промислових підприємствах.

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Теги: інвестиції Рінат Ахметов студенти технології навчання Україна університет

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