Журналісти The Times оприлюднили нові деталі роботи зрадника Кулініча на РФ

Кулініч мав доступ до критично важливих секретних даних про обороноздатність країни

Авторитетне британське видання The Times опублікувало розслідування про роботу на ФСБ екскерівника кримського управління СБУ Олега Кулініча.

У матеріалі йдеться, що СБУ отримала доступ до масиву документів, вилучених з комп’ютера в офісі російських спецслужб у Москві, а також під час обшуку квартири шпигуна у Києві. Серед іншого там є фотографії та відео, де Кулініч відпочиває за кордоном разом із куратором мережі російських шпигунів в Україні Володимиром Сівковичем, а також їхня переписка.

Документи підтверджують, що Кулініч мав доступ до критично важливих секретних даних про обороноздатність країни, а тому був найціннішим агентом для ФСБ. На своїй посаді у 2020-2021 роках він фактично знищив контррозвідувальну діяльність у Криму.

«У квітні 2021 року він ініціював масштабні антитерористичні навчання в Херсонській області, які використав для виявлення слабких місць в обороні України. У перші години вторгнення він блокував будь-які спроби повідомити керівництво СБУ про реальну ситуацію в регіоні, навіть більше – відібрав зброю у співробітників СБУ», – ідеться у матеріалі.

У 2022му році СБУ затримала Олега Кулініча за підозрою в держзраді в результаті спецоперації, проведеної під керівництвом нинішнього Голови СБУ Василя Малюка.

Нагадаємо, що 16 липня 2022 року СБУ затримала колишнього начальника спецслужби в Криму Олега Кулініча через державну зраду. За даними слідства, Кулініч співпрацював із ФСБ і отримав оперативний псевдонім Котигорошко. Його діяльність курував так званий «політичний офіс» у Москві, який організували за завданням російської спецслужби ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова Адміністрації президента України Андрій Клюєв.

За версією слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ Олег Кулініч шпигував на користь країни-агресора, займався розстановкою «своїх людей» у правоохоронних органах України та підбурював громадян до державної зради. Однак Шевченківський районний суд Києва в четвер, 16 листопада, закрив засідання у справі колишнього голови кримської СБУ Олега Кулініча.

Натомість Дудін колишній очільник Харківського управління СБУ (2020-2022 роки) підозрюється у державній зраді, самовільному залишенні військової частини, непокорі.

Як повідомляли правоохоронці, Дудін, вважаючи, що наступ РФ буде успішним й сподіваючись, що це буде враховано окупаційною владою РФ, зайнявся підривною діяльністю проти України, що заподіяла шкоду обороноздатності та державній безпеці. За інформацією слідства, Дудін умисно створив умови для здачі ворогу наявних на зберіганні в адміністративній будівлі УСБУ в Харківській області зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців.

До слова, у лютому 2022 року, перед вторгненням РФ до України, Дудін був серед тих, хто запевняв, що Харківщина надійно захищена, а УСБУ пильно стежить за ситуацією на кордоні. 24 лютого російські війська захопили північ та схід Харківської області, просуваючись до Харкова.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Дудіна з посади після поїздки на Харківщину 29 травня. Тоді глава держави сказав, що посадовець «не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто».