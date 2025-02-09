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Журналісти The Times оприлюднили нові деталі роботи зрадника Кулініча на РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Журналісти The Times оприлюднили нові деталі роботи зрадника Кулініча на РФ
Олег Кулініч у залі суду
фото з відкритих джерел

Кулініч мав доступ до критично важливих секретних даних про обороноздатність країни

Авторитетне британське видання The Times опублікувало розслідування про роботу на ФСБ екскерівника кримського управління СБУ Олега Кулініча.

У матеріалі йдеться, що СБУ отримала доступ до масиву документів, вилучених з комп’ютера в офісі російських спецслужб у Москві, а також під час обшуку квартири шпигуна у Києві. Серед іншого там є фотографії та відео, де Кулініч відпочиває за кордоном разом із куратором мережі російських шпигунів в Україні Володимиром Сівковичем, а також їхня переписка.

Документи підтверджують, що Кулініч мав доступ до критично важливих секретних даних про обороноздатність країни, а тому був найціннішим агентом для ФСБ. На своїй посаді у 2020-2021 роках він фактично знищив контррозвідувальну діяльність у Криму.

«У квітні 2021 року він ініціював масштабні антитерористичні навчання в Херсонській області, які використав для виявлення слабких місць в обороні України. У перші години вторгнення він блокував будь-які спроби повідомити керівництво СБУ про реальну ситуацію в регіоні, навіть більше – відібрав зброю у співробітників СБУ», – ідеться у матеріалі.

У 2022му році СБУ затримала Олега Кулініча за підозрою в держзраді в результаті спецоперації, проведеної під керівництвом нинішнього Голови СБУ Василя Малюка.

Нагадаємо, що 16 липня 2022 року СБУ затримала колишнього начальника спецслужби в Криму Олега Кулініча через державну зраду. За даними слідства, Кулініч співпрацював із ФСБ і отримав оперативний псевдонім Котигорошко. Його діяльність курував так званий «політичний офіс» у Москві, який організували за завданням російської спецслужби ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова Адміністрації президента України Андрій Клюєв.

За версією слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ Олег Кулініч шпигував на користь країни-агресора, займався розстановкою «своїх людей» у правоохоронних органах України та підбурював громадян до державної зради. Однак Шевченківський районний суд Києва в четвер, 16 листопада, закрив засідання у справі колишнього голови кримської СБУ Олега Кулініча.

Натомість Дудін колишній очільник Харківського управління СБУ (2020-2022 роки) підозрюється у державній зраді, самовільному залишенні військової частини, непокорі.

Як повідомляли правоохоронці, Дудін, вважаючи, що наступ РФ буде успішним й сподіваючись, що це буде враховано окупаційною владою РФ, зайнявся підривною діяльністю проти України, що заподіяла шкоду обороноздатності та державній безпеці. За інформацією слідства, Дудін умисно створив умови для здачі ворогу наявних на зберіганні в адміністративній будівлі УСБУ в Харківській області зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців.

До слова, у лютому 2022 року, перед вторгненням РФ до України, Дудін був серед тих, хто запевняв, що Харківщина надійно захищена, а УСБУ пильно стежить за ситуацією на кордоні. 24 лютого російські війська захопили північ та схід Харківської області, просуваючись до Харкова.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Дудіна з посади після поїздки на Харківщину 29 травня. Тоді глава держави сказав, що посадовець «не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто».

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Теги: Андрій Клюєв Харківщина Володимир Зеленський навчання розслідування відео наступ 24 лютого

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