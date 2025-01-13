Уряд додатково виділив 5 млрд грн на виплату «тисячі Зеленського»

З грудня 2024 року можна отримати 1 тис. грн «Зимової єПідтримки» в «Дії»

Уряд покращив механізм виплати грошей деяким категоріям населення

Сьогодні, 13 січня, Кабінет міністрів спрямував з резервного фонду держбюджету додаткові 5 млрд грн на реалізацію програми «Зимова єПідтримка». Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Таким чином усі подані українцями заявки на допомогу будуть виконані, люди отримають кошти і зможуть їх витратити на комунальні, медичні, освітні та інші послуги», – каже він.

Шмигаль також розповів, що уряд покращив механізм виплати грошей для тих, хто старше 60 років, для людей з I та II групами інвалідності, які отримують пенсію чи соцдопомогу через банківські установи, а також для недієздатних осіб за заявкою опікуна. Вони зможуть отримати тисячу гривень через відділення «Укрпошти».

«Врегулювали алгоритм обміну інформацією між установами, що реалізують програму «Зимова єПідтримка». Це сприятиме узагальненню даних та інформуванню українців», – наголосив глава уряду.

Нагадаємо, що з 1 грудня 2024 року можна отримати 1 тис. грн «Зимової єПідтримки» в «Дії». Гроші можна витратити на послуги: комуналку, ліки, оплату мобільного звʼязку, квитки на транспорт, книги або донати на United24. Коштами можна скористатися до 28 лютого 2025 року.

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З 10 грудня, українці, які подавали заявки на отримання 1 тис. грн у межах «Зимової єПідтримки», почали отримувати виплати. Тим, хто оформив заявки 1-3 грудня гроші вже виплатили.

Майже 860 млн грн люди витратили на оплату комунальних послуг, 239 млн грн – на інтернет і телекомунікаційні послуги. Близько 55 млн українці перерахували на благодійність, зокрема на потреби ЗСУ.

До слова, понад 11 млн українців подали заявки на виплату 1 тис. грн за програмою «Зимова єПідтримка».