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Зеленський про ракетну програму України: «Деталі не публічні, але є результати»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський про ракетну програму України: «Деталі не публічні, але є результати»
Президент заслухав доповідь про поточну ситуацію на передовій
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами Зеленського, важливим є те, аби Сили оборони змогли реалізувати отримані результати української «оборонки»

Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом України щодо ракетної програми. Про це очільник країни повідомив у своєму вечірньому зверненні.

Як зазначив Зеленський, на нараді були головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умєров, представники Мінстратегпрому та керівники відповідних підприємств.

«Серійне виробництво, нові зразки ракет. Деталі не публічні, але у нашої «оборонки» є потрібні результати», – сказав президент.

За словами Зеленського, ключовим завданням є те, аби армія реалізувала отримані результати.

Крім того, глава України проговорив поточну ситуацію на передовій із Сирським та заслухав доповідь глави Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Нагадаємо, Україна розробила план нового контрнаступу. Однак необхідною умовою для його реалізації є наявність зброї.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, великий контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року був приречений від самого початку.

До слова, Німеччина надіслала Україні нову військову допомогу. Зокрема, йдеться про артилерійські боєприпаси, зброю та безпілотні літальні апарати.

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Теги: війна ракета Володимир Зеленський президент ЗСУ

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