Цілили по дитячому обʼєкту відпочинку: окупанти атакували Харків

Постраждалих за попередньою інформацією немає

Сьогодні в день, 19 червня, російські окупаційні війська завдали удару по Харкову, у місті пролунав вибух. Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив про «приліт» на околиці міста, ймовірно – КАБом.

«Приліт на околиці міста. Ймовірно – КАБ. Інформація щодо можливих жертв та руйнувань уточнюється», – зазначив Терехов.

Раніше начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник попередив про пуски ворожих КАБ та закликав мешканців харківської області не покидайте укриття.

«Ворожий КАБ у напрямку міста Харків та приміських населених пунктів – перебувайте в укриттях», – написав Мельник.

Близько 16:25 він повідомив про повторні пуски ворожих КАБів.

Згодом Терехов уточнив, що було два КАБи. «Обидва поцілили по відпочинковому дитячому обʼєкту на околиці міста. Постраждалих за попередньою інформацією немає», – додав мер.

Нагадаємо, легендарний японський волонтер повідомив про спробу захопити його благодійне кафе у Харкові,