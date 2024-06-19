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Цілили по дитячому обʼєкту відпочинку: окупанти атакували Харків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Цілили по дитячому обʼєкту відпочинку: окупанти атакували Харків
фото з відкритих джерел

Постраждалих за попередньою інформацією немає

Сьогодні в день, 19  червня, російські окупаційні війська завдали удару по Харкову, у місті пролунав вибух. Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив про «приліт» на околиці міста, ймовірно – КАБом.

«Приліт на околиці міста. Ймовірно – КАБ. Інформація щодо можливих жертв та руйнувань уточнюється», – зазначив Терехов.

Раніше начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник попередив про пуски ворожих КАБ та закликав мешканців харківської області не покидайте укриття.

«Ворожий КАБ у напрямку міста Харків та приміських населених пунктів – перебувайте в укриттях», – написав Мельник.

Близько 16:25 він повідомив про повторні пуски ворожих КАБів.

Згодом Терехов уточнив, що було два КАБи. «Обидва поцілили по відпочинковому дитячому обʼєкту на околиці міста. Постраждалих за попередньою інформацією немає», – додав мер. 

Нагадаємо, легендарний японський волонтер повідомив про спробу захопити його благодійне кафе у Харкові,

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Теги: Харків обстріл

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