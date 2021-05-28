Уряд визнав, що цього року не варто розраховувати на ефект від ринку землі

Швидкого ефекту від запуску ринку землі чекати не варто, каже міністр аграрної політики

Цьогоріч після запуску ринку землі буде тільки так званий підготовчий період

Влада України не чекає економічного ефекту від введення ринку землі цього року. Про це заявив міністр аграрної політики Роман Лещенко в інтерв'ю Lb.ua.

«Так, з точки зору економіки ефект буде мінімальним», – сказав він.

Лещенко каже, що цього року буде тільки так званий підготовчий період.

«Інституційна підготовка, правозастосовна практика, нотаріуси, реєстри. Тобто, процес йтиме дуже плавно. Для початку ми повинні легалізувати землю з точки зору права власності», – зазначив він.

Також міністр агрополітики пояснив, як в Україні працюватиме ринок землі.

Як відомо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 1 липня в Україні має запрацювати повноцінний ринок землі.

Також Шмигаль заявив, що завдяки відкриттю ринку землі в Україні ціна на землю зросте щонайменше вдвічі протягом найближчих 3-5 років.

Нагадаємо, 24 травня президент Володимир Зеленський на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Земля» підписав законопроєкт № 2194, який регулює передачу земель «на місця» громадам. Він має виправити юридичні колізії роботи ринку землі, а також врегулювати реалізацію переважного права орендаря на купівлю та електронні земельні торги.

28 квітня Рада прийняла відповідний проєкт закону в другому читанні. Зазначимо, прийняття закону супроводжувалося у сесійній залі криками «Ганьба». Рада почала його розгляд 16 березня. Нардепи пройшли 3128 поправок до другого читання документа.

До слова, в Україні хочуть скасувати інститут постійного землекористування для всіх категорій осіб, включаючи рядових громадян. Такий інститут передбачає право довічного володіння земельною ділянкою, але забороняє вільно розпоряджатися нею – продавати або здавати в оренду.