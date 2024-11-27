Скільки «з’їдає» оренда у Вінниці? Аналіз зарплат і вартості оренди

Середня вартість оренди квартир у Вінниці (усіх типів) становила 15 573 гривень на місяць

В середньому оренда житла забирає до 80% зарплати, проте все залежить від регіону та професії. Про це пише видання vn.20minut.

Для аналізу та створення інфографіки ми відібрали 10 найпопулярніших посад у Вінниці. Дані про зарплати взяли з сайту work.ua, а середню ціну оренди квартир у місті – із ресурсу dim.ria.

Середня вартість оренди квартир у Вінниці (усіх типів) становила 15 573 гривень на місяць.

Наразі найбільше пропозицій у Вінниці є для таких посад:

Продавець-консультант – 405 вакансій

Менеджер з продажу – 125 вакансій

Водій – 114 вакансій

Адміністратор – 78 вакансій

Кухар – 70 вакансій

Касир – 59 вакансій

Торговий представник – 56 вакансій

Вантажник – 56 вакансій

Бухгалтер – 50 вакансій

Бариста – 43 вакансії

Згідно з аналізом, серед десяти найпопулярніших посад більшість працівників змушені віддавати понад 50% свого доходу на оренду житла. У деяких випадках витрати сягають майже 90% заробітку. А наприклад касиру, офіційної зарплати може і не вистачити на оренду.

Аналіз зарплат і вартості оренди фото: vn.20minut.ua

Тому найважче оплачувати житло саме касирам, а також баристам і продавцям-консультантам.

Нагадаємо, що орендні ставки на житло в столиці за рік зросли у півтора рази і продовжують повзти вгору. У листопаді Києву вдалось знову завоювати лідерство за цінами на оренду, обігнавши Львів. Станом на початок листопада 2024 року оренда квартир у Києві далі дорожчає.