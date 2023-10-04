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Відкриття портів Великої Одеси для експорту залізної руди збільшить завантаженість українських ГЗК – гендиректор Метінвест

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Відкриття портів Великої Одеси для експорту залізної руди збільшить завантаженість українських ГЗК – гендиректор Метінвест
Генеральний директор Метінвесту взяв участь у дискусії про те, як держава та великий бізнес створюють нові експортні шляхи та розбудовують інфраструктуру в умовах війни
фото: Метінвест

Держава та бізнес мають працювати над перетворенням тимчасового коридору для морського експорту української продукції на постійний – Риженков

Тимчасовий морський коридор для експорту української продукції діє, однак тепер головне завдання влади та бізнесу – перетворити його на постійний, адже це дозволить забезпечити роботою металургійні підприємства країни, та швидше відновити економіку. Про це заявив гендиректор Групи Метінвест Юрій Риженков на конференції «Майбутнє українського експорту» 3 жовтня в Києві. Компанія виступила партнером заходу, організованого виданням «Економічна правда».

Генеральний директор Метінвесту взяв участь у дискусії про те, як держава та великий бізнес створюють нові експортні шляхи та розбудовують інфраструктуру в умовах війни. Він зазначив, що після виходу з українських портів перших суден зі збіжжям та металом з'явився обережний оптимізм щодо можливості повноцінного відновлення експорту. Проте військово-політичне керівництво України та бізнес мають докласти додаткових зусиль для того, аби тимчасовий коридор перетворився на повноцінний маршрут.

«ЗСУ, ВМФ, ГУР та Мінінфраструктури працювали над цим питаннями щонайменше вісім місяців. Але нам всім треба ще працювати над тим, щоб цей маршрут став таким, на який ми могли б розраховувати разом з аграріями», – сказав Юрій Риженков.

За його словами, відновлення морського експорту є особливо важливим для гірничодобувного сегменту, оскільки неможливість вивозити залізорудну сировину морем змусила компанію значно зменшити завантаження гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК). До повномасштабного вторгнення до Європи експортувалося менш як 10% залізорудної сировини. А основний обсяг експорту йшов морем до Китаю через порти Великої Одеси – «Чорноморськ», Одеський та «Південний».

«Сьогодні наші ГЗК завантажені на 35-40%. Комбінати наших колег працюють навіть із меншими показниками. І тут іншого виходу, як відкривати порти Великої Одеси, не існує», – пояснив він.

Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков також заявив, що відкриття українських портів для експорту зможе швидко покращити економічну ситуацію в країні, адже дасть Україні додатково майже 1,6 млрд доларів валютних надходжень щомісяця.

Як відомо, наразі у Чорному морі діє тимчасовий коридор для цивільних суден, встановлений Міністерством інфраструктури та ВМС ЗСУ. Ним вже пройшли 10 суден з аграрною та металургійною продукцією.

Теги: міністр бізнес держава Олександр Кубраков

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Економіка

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