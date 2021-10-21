«На жаль, ви хочете спілкуватися українською». Столична IT-компанія потрапила у мовний скандал

В Україні україномовному хлопцю відмовили у роботі саме через мову

Українська компанія не прийняла на співбесіду україномовного програміста

У Києві компанія, яка працює у сфері IT, не прийняла на співбесіду програміста через те, що він говорить українською мовою. Як розповів сам IT-шник Антон Капелюшний, у компанії заявили, що у них всі спілкуються російською і це буде проблемою.

Чоловік опублікував листування з представником компанії TechExpace, де вони вибирали час для зустрічі.

Листування з представником компанії. Скріншот

Працівниця компанії запитала у Антона, як у нього справи з російською мовою. Після чого трапилася така розмова:

Можу грамотно писати, включаючи орфографію, і говорити. Але надаю перевагу українській і англійській.

Просто у нас в компанії всі спілкуються російською мовою і дають перевагу саме російській. Чи не буде для вас це проблемою?

Ну, я прекрасно розумію російську.

Наступного дня програміст прийшов на співбесіду, але його не прийняли. А коли запитав, у чому справа, йому відповіли: «на жаль, якщо ви бажаєте спілкуватися українською, то ми не можемо запропонувати вам цю позицію».

Листування з представником компанії. Скріншот

«Думав, що у 2021-му скасовувати співбесіди, до всього ще й без попередження, через українську мову спілкування – це скоріше постановочні діалоги, але ніт! Тим більше в так званому цивілізованому ІТ, де давно основною мовою є англійська», – написав Антон Капелюшний.

Нещодавно ще одна IT-компанія потрапила у скандал через українську мову. Скандал навколо співробітниці компанії, яку ідентифікували як Анастасію Польських, розгорівся після того, як вона назвала українську мову «мерзенною». Згодом компанія AllStars-IT звільнила цю співробітницю.

Влітку стався ще один скандал. Український стартап втратив фінансування через любов до Путіна. Український фонд стартапів відкликав фінансування стартапу Apiway у розмірі $50 тисяч. Причиною стала неприхована симпатія засновника Антона Виборного до статті російського президента.

Крім того, власник кав’ярні у Харкові потрапив у мовний скандал. Чоловік називав україномовних людей «рагулями» і заявив: «Я живу в Україні, на жаль».

Раніше Fozzy Group звільнила маркетинг-директора Баранського, який принизив українців.