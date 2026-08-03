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Податкова бачитиме кожен перетин кордону та місце перебування українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Податкова бачитиме кожен перетин кордону та місце перебування українців
Обмін даними здійснюється виключно в межах внутрішньої аналітичної роботи
фото з відкритих джерел

Наявність податкових питань чи заборгованості не є підставою для обмеження права виїзду за кордон

Державна податкова служба України та Держприкордонслужба удосконалюють електронний обмін інформацією, забезпечивши автоматизований доступ до власних систем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядовий портал.

«Автоматизований доступ до систем забезпечить швидшу роботу відомств. Бо раніше доводилося витрачати чимало часу на листування та окремі запити. Вся інформація – захищена. Вся робота виключно в межах повноважень двох відомств», – йдеться у повідомленні.

Раніше податкова запитувала дані через листи. Прикордонникам доводилося вручну опрацьовувати кожен лист та готувати відповіді. Тепер процес автоматизовано. Працівник податкової формує запит в електронній формі, а система автоматично формує відповідь за лічені секунди без залучення працівників у ручний процес.

Для чого Державній податковій службі потрібні ці дані?

Інформація про перетин кордону використовується податковою у сукупності з іншими даними у таких випадках:

  • Визначення податкового резидентства: перевірка статусу фізичних осіб (зокрема, перебування в Україні понад 183 дні протягом року) для точного розрахунку податкових зобов'язань та уникнення подвійного оподаткування.
  • Запобігання фіктивним операціям: виявлення фактів, коли фінансово-господарські документи чи звітність підприємства підписуються керівником, який на дату підписання фактично перебував за межами України.
  • Захищений канал зв'язку: обмін проходить на центральному рівні через Національну систему конфіденційного зв’язку.
  • Точкові запити: кожен запит є точковим і формується виключно щодо однієї особи або одного транспортного засобу за наявності чіткої правової підстави.
  • Персоналізований доступ: кожен запит підписується Кваліфікованим електронним підписом (КЕП) конкретного посадовця ДПС із накладанням електронної позначки часу.
  • Повний аудит: усі дії користувачів фіксуються в електронних журналах аудиту, що повністю виключає несанкціонований чи анонімний перегляд інформації.

«Така взаємодія жодним чином не змінює правила або тривалість перетину державного кордону. Обмін даними здійснюється виключно в межах внутрішньої аналітичної роботи. Наявність податкових питань чи заборгованості не є підставою для обмеження права виїзду за кордон – таке рішення, як і раніше, ухвалюється виключно судом у порядку, визначеному законом», – додається у повідомленні.

До слова, в Україні зафіксовано масштабну фішингову кібератаку: невідомі зловмисники масово розсилають громадянам електронні листи про нібито наявну заборгованість перед державою. Шахраї використовують символіку Податкової служби, щоб виманити гроші та конфіденційні дані.

Теги: Державна податкова служба Держприкордонслужба

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