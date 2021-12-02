«Влада» окупованого Донецька зробила заяву щодо безробіття у місті (відео)

За словами так званого керівника міста, можливість знайти роботу у Донецьку є в усіх бажаючих

Так званий керівник міста запевняє, що «Міський центр зайнятості» готовий надати роботу усім бажаючим

В окупованому Росією Донецьку наразі немає безробіття. Про це проросійському Telegram-каналу «Донбасс решает» заявив голова окупаційної «адміністрації» Донецька Олексій Кулемзін.

«У нас центри зайнятості готові надати роботу. Тому людині, якій, умовно кажучи, треба поїсти, але нема за що, такого не може бути», – наголосив «мер».

При цьому так званий керівник Донецька не уточнив, яким є рівень заробітних плат, які готові запропоувати містянам роботодавці. Варто нагадати, що станом на кінець 2020 року середня заробітна плата у так званій ДНР становила 15174 россійських рублів, або 5640 грн.

У той самий час, за даними Державного комітету статистики в Донецькій області, зарплата на підконтрольній території Донеччини сягнула 13071 грн (дорівнює 35160 російських рублів), тобто в 2,3 разу більше ніж у «ДНР».

Також слід нагадати, що за підрахунками Східної правозахисної групи, 17,3 тис. працівників вугільної галузі з окупованих Росією районів Луганської та Донецької областей змушені були виїхати на роботу до РФ.

Також раніше повідомлялося, що тисячі мешканців ОРДЛО щодня змушені стояти у чергах за безкоштовними обідами.

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