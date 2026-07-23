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Євро змінить дизайн уперше за 24 роки: якими будуть нові банкноти (фото, відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Євро змінить дизайн уперше за 24 роки: якими будуть нові банкноти (фото, відео)
На лицьовому боці банкнот зображені птахи та річкові ландшафти, а на зворотному – інституції Європейського Союзу
фото: АР

Європейський центральний банк представив 10 фінальних ескізів нових банкнот, які вперше повністю оновлять з моменту запровадження євро у 2002 році

Європейський центральний банк (ЄЦБ) представив десять фінальних варіантів дизайну нової серії банкнот євро та відкрив онлайн-голосування для жителів Європи. Саме громадяни допоможуть визначити, якими виглядатимуть нові купюри, що мають надійти в обіг у найближчі роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ЄЦБ.

Це стане першим повним оновленням дизайну банкнот євро від часу їх появи у 2002 році.

Дві теми для нових банкнот

ЄЦБ запропонував два концепти майбутньої серії банкнот: «Європейська культура» та «Річки і птахи».

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Якщо переможе культурна тема, на купюрах зобразять відомих європейців:

  • 5 євро – оперну співачку Марію Каллас;
  • 10 євро – композитора Людвіга ван Бетховена;
  • 20 євро – дворазову лауреатку Нобелівської премії Марію Кюрі;
  • 50 євро – письменника Мігеля де Сервантеса;
  • 100 євро – художника й винахідника Леонардо да Вінчі;
  • 200 євро – лауреатку Нобелівської премії миру Берту фон Зутнер.

Альтернативний варіант присвячений природі Європи. На банкнотах можуть з'явитися різні види європейських птахів на тлі річкових пейзажів, а на зворотному боці – будівлі ключових інституцій Європейського Союзу, зокрема Європейського парламенту, Європейської комісії, ЄЦБ, Суду ЄС та Європейської ради.

«Євробанкноти – це більше, ніж засіб оплати, вони є одним із найбільш відчутних виражень Європи. Завдяки дизайну, що поєднує красу та значення, вони зміцнюватимуть нашу спільну ідентичність», – заявила президентка ЄЦБ Крістін Лагард.

До вибору долучать усіх європейців

Онлайн-опитування триватиме до 21 вересня 2026 року. Одночасно незалежна соціологічна компанія проведе окреме дослідження серед репрезентативної вибірки мешканців країн єврозони.

25 фото
На весь екран

Наприкінці року Рада керівників ЄЦБ має обрати фінальний дизайн, врахувавши результати громадського голосування, висновки журі та технічну оцінку проєктів.

Після цього дизайн ще доопрацьовуватимуть і тестуватимуть, а нові банкноти поступово запустять у виробництво та обіг. Водночас чинні банкноти залишатимуться законним платіжним засобом і використовуватимуться паралельно з новою серією.

Навіщо змінюють банкноти

У ЄЦБ пояснюють, що регулярне оновлення банкнот дає змогу використовувати сучасні технології захисту від підробок, підвищити їхню довговічність, зробити купюри доступнішими для людей із порушеннями зору та зменшити негативний вплив їхнього виробництва на довкілля.

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Теги: гроші валюта

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