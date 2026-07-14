Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Скільки коштує життя в Польщі: українка назвала суму витрат на місяць

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Українка поділилася власним досвідом життя за кордоном
фото з відкрих джерел

Дівчина назвала найдорожчу статтю витрат у Польщі

Українка Мілена веде блог про життя у Польщі. В одному зі своїх відео блогерка розповіла про витрати в цій країні та назвала суми. Про це повідомляє «Главком» із посиланнням на допис дівчини. 

Найдорожча стаття витрат для українки – це оренда квартири. На неї дівчина витрачає zł2,2 тис. (25 тис. грн) на місяць. «Я дуже багато їжджу автобусами, тому мені вигідніше купувати проїзний. Це zł120 (1,3 тис. грн) на місяць», – додала вона.

Скільки коштує життя в Польщі: українка назвала суму витрат на місяць фото 1
фото: Тіktok.com/@milgona

Їжу українка намагається купувати за знижками, аби заощадити. «Я люблю ходити на закупи саме на знижках, бо тоді можна купити продукти дуже вигідно. Це плюс-мінус zł700 (8 тис. грн) на місяць. Стільки на IQOS. Кожен день по пачці, і того ще zł600 (майже 7 тис. грн)», – поділилася блогерка.

Скільки коштує життя в Польщі: українка назвала суму витрат на місяць фото 2
фото: Тіktok.com/@milgona

Заклади Мілена відвідує рідко, тому не вносить ці витрати у бюджет. Однак кожні вихідні вона ходить по магазинах, де купує одяг, косметику, хімію, щось для прибирання та для дому. На ці витрати вона виділяє ще zł1 тис. (11 тис. грн) на місяць.

Окремою витратою є манікюр. На нього дівчина витрачає близько zł120–140 (понад 1,5 тис. грн). Усього бюджет українки на місяць життя у Польщі складає zł4,64 тис. (близько 53 тис. грн).

Нагадаємо, українка Іванна, яка мешкає у Вроцлаві, ділиться власним досвідом у блозі. В одному зі своїх відео вона розкрила суми витрат на місяць життя у Польщі. Іванна розповіла про власний список витрат на життя у Польщі. Вона живе з хлопцем, тож суми розрахувала на двох.

Читайте також:

Теги: Польща гроші біженці еміграція українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому Москва хоче посварити українців і поляків
Українці й поляки мають спільного ворога. Він не у Варшаві
4 липня, 16:46
У разі завершення активних бойових дій уже у 2026 році уряд прогнозує прискорення економічного зростання
Скільки коштуватиме долар та яка буде мінімалка? Прогноз уряду до 2029 року
16 червня, 13:11
«Завжди будеш іноземцем». Біженка розкрила реалії життя українців у Франції
«Завжди будеш іноземцем». Біженка розкрила реалії життя українців у Франції
26 червня, 21:31
Обмеження продажу, підвищення цін і соціальна реклама очікуваного ефекту не дали
Алкоголь скоротив життя росіян на 20 років – розвідка
12 липня, 05:13
Європейська рада продовжила дію тимчасового захисту до 4 березня 2027 року
Кількість українських біженців у ЄС зросла: назвали нову цифру
12 липня, 08:59
Юлія Свириденко зустрілася з прем'єр-міністром Молдови Александру Мунтяну
Ще в одній країні діятиме спрощений порядок набуття громадянства України
26 червня, 14:59
За словами Сікорського, опір України цього року почав переламати хід війни на користь Києва
Міністр закордонних справ Польщі зробив важливу заяву про війну в Україні
27 червня, 15:37
Кремль профінансував акції серед українських біженців у Польщі
Польські спецслужби зірвали проросійську операцію серед українських біженців
29 червня, 18:57
Туск попросив делегацію Польщі стриматися у заявах про Україну
Із союзника у противники? Глава уряду Польщі закликав не обіцяти Україні нову допомогу
3 липня, 17:10

Життя

Скільки коштує життя в Польщі: українка назвала суму витрат на місяць
Скільки коштує життя в Польщі: українка назвала суму витрат на місяць
«Юля, Юля». Свириденко вразила нардепів у Раді своїм образом
«Юля, Юля». Свириденко вразила нардепів у Раді своїм образом
Українка розкрила головні витрати на життя у Чехії
Українка розкрила головні витрати на життя у Чехії
Найавторитетніший гороскоп на 15 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Найавторитетніший гороскоп на 15 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Військовий Маркус отримав найцінніший подарунок на свій день народження
Військовий Маркус отримав найцінніший подарунок на свій день народження
Найавторитетніший гороскоп на 14 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Найавторитетніший гороскоп на 14 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
166K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2026
94K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
91K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
52K
Військові колони з'являться на дорогах Польщі: що відбувається

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua