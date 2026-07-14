Скільки коштує життя в Польщі: українка назвала суму витрат на місяць

Дівчина назвала найдорожчу статтю витрат у Польщі

Українка Мілена веде блог про життя у Польщі. В одному зі своїх відео блогерка розповіла про витрати в цій країні та назвала суми. Про це повідомляє «Главком» із посиланнням на допис дівчини.

Найдорожча стаття витрат для українки – це оренда квартири. На неї дівчина витрачає zł2,2 тис. (25 тис. грн) на місяць. «Я дуже багато їжджу автобусами, тому мені вигідніше купувати проїзний. Це zł120 (1,3 тис. грн) на місяць», – додала вона.

Їжу українка намагається купувати за знижками, аби заощадити. «Я люблю ходити на закупи саме на знижках, бо тоді можна купити продукти дуже вигідно. Це плюс-мінус zł700 (8 тис. грн) на місяць. Стільки на IQOS. Кожен день по пачці, і того ще zł600 (майже 7 тис. грн)», – поділилася блогерка.

Заклади Мілена відвідує рідко, тому не вносить ці витрати у бюджет. Однак кожні вихідні вона ходить по магазинах, де купує одяг, косметику, хімію, щось для прибирання та для дому. На ці витрати вона виділяє ще zł1 тис. (11 тис. грн) на місяць.

Окремою витратою є манікюр. На нього дівчина витрачає близько zł120–140 (понад 1,5 тис. грн). Усього бюджет українки на місяць життя у Польщі складає zł4,64 тис. (близько 53 тис. грн).

Нагадаємо, українка Іванна, яка мешкає у Вроцлаві, ділиться власним досвідом у блозі. В одному зі своїх відео вона розкрила суми витрат на місяць життя у Польщі. Іванна розповіла про власний список витрат на життя у Польщі. Вона живе з хлопцем, тож суми розрахувала на двох.