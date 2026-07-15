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Акції найбільших компаній РФ обвалилися: причина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Акції найбільших компаній РФ обвалилися: причина
Російський фондовий ринок обвалився до мінімуму з 2022 року
фото: ti-ukraine.org

Російський фондовий ринок різко просів після новин про новий санкційний законопроєкт США, хоча документ ще навіть не набув чинності

Російський фондовий ринок різко впав після повідомлень про новий американський законопроєкт щодо посилення санкцій проти РФ. Попри те, що документ ще не ухвалений, інвестори почали масово позбавлятися акцій найбільших російських компаній. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Під час торгів 15 липня індекс Московської біржі знизився до 2109,58 пункту. Це найнижчий показник із 19 грудня 2022 року. При цьому світові ціни на нафту досягли місячного максимуму, однак це не змогло підтримати російський ринок. Протягом дня індекс втрачав майже 3%, а загальне падіння від початку року сягнуло 23%.

Одним із найбільших аутсайдерів стали акції «Газпрому», які подешевшали на 2%. Під час торгів вони також оновили мінімум із 2008 року після повідомлень про призупинення Китаєм переговорів щодо будівництва газопроводу «Сила Сибіру-2».

Значних втрат зазнали й інші російські компанії. Акції «Сбербанку» впали на 1,5%, ВТБ – на 3,8%, «Роснефті» – на 2,9%, «Аерофлоту» – на 2,6%, «Северсталі» – на 4%. Найбільше втратили цінні папери VK, які подешевшали майже на 7% після того, як державний месенджер Max потрапив під санкції.

Як зазначив аналітик Freedom Global Володимир Чернов, основною причиною розпродажу стали повідомлення про новий американський законопроєкт щодо санкцій проти Росії.

Документ, який ініціював покійний сенатор Ліндсі Грем, передбачає запровадження 100-відсоткових мит для Китаю та Індії у разі продовження закупівель російської нафти. Крім того, законопроєкт містить положення про можливі санкції проти Центрального банку РФ, найбільших російських банків, зокрема «Сбербанку», ВТБ і «Газпромбанку», а також «тіньового флоту» та великих енергетичних проєктів, серед яких «Ямал СПГ» і «Арктик СПГ».

Нагадаємо, Сенат США представив оновлену версію законопроєкту про так звані «пекельні санкції» проти Росії. Документ передбачає жорсткі економічні обмеження щодо російського фінансового сектору, енергетики та країн, які продовжують купувати російські енергоносії, хоча порівняно з початковою редакцією окремі його положення були пом'якшені.

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Теги: росія акція економіка санкції

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