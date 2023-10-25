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Байден запросить у Конгресу додаткові $50 млрд: на що можуть піти кошти

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден запросить у Конгресу додаткові $50 млрд: на що можуть піти кошти
Оскільки Байден зосереджує увагу на війні в Ізраїлі, пропозиція відображає невідкладні внутрішні потреби
фото з відкритих джерел

Пропозиція відображає спробу адміністрації показати, що Байден працює над поліпшенням економіки США

Президент США Джо Байден попросить у Конгресу 50 млрд доларів на розв'язання невідкладних питань країни. Про це повідомляє Washington Post.

Ця сума передбачається для реалізації різних програм, включаючи:

  • Збільшення фінансування дитячих закладів.
  • Програма забезпечення доступу до високошвидкісного Інтернету.
  • Ліквідація наслідків стихійних лих.
  • Гасіння лісових пожеж.

Зазначимо, що на минулому тижні Джо Байден запитав Конгрес виділити 106 мільярдів доларів для надання допомоги Україні та Ізраїлю.

На запитані програми президент попросить 50 млрд доларів, але невідомо, яку суму отримає окрема програма. Пропозиція поки що не остаточна і сума може змінитися.

Союзник Білого дому та економіст Центру економічних та політичних досліджень, Дін Бейкер вважає, що Байден так підтримує свій авторитет. Республіканці кажуть, що демократи більше дбають про людей в Україні та Ізраїлі, ніж людей тут.

«Вони можуть заявити щось на кшталт: «Ми хочемо догляду за дітьми або, можливо, щось для охорони здоров'я або бездомних», але вони знають, що нічого не отримають через цей Конгрес, крім, можливо, невеликої частини», – сказав Дін Бейкер.

Оскільки увага президента Байдена зосереджена на війні в Ізраїлі, пропозиція відображає невідкладні внутрішні потреби, а також спробу адміністрації показати, що Байден працює над поліпшенням економіки США, що є джерелом невдоволення багатьох виборців.

Раніше повідомлялося, що Сенат США може заблокувати виділення пакета фінансової допомоги на суму 106 млрд доларів, запропонований президентом США Джо Байденом.

Теги: Сенат США президент фінансування

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