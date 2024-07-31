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Алкоголь з Болгарії, одяг із Туреччини: Євростат проаналізував, де купувати дешевше

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Алкоголь з Болгарії, одяг із Туреччини: Євростат проаналізував, де купувати дешевше
Рівень цін на продукти у Європі залишається високим
Колаж 24 каналу

Найнижчий рівень цін зафіксований у Туреччині, Північній Македонії, Боснії та Герцеговині

Ціни в країнах Європейського Союзу значно варіюються, і в найдорожчих країнах товари та послуги можуть коштувати в 2,4 раза дорожче, ніж у бюджетніших регіонах. Ці відмінності обумовлені безліччю чинників, включаючи оподаткування та вартість трудовитрат. Про це пише Mixnews, посилаючись на дані Євростату.

Які товари та послуги у  країні коштують менше, ніж у середньому щодо ЄС? Для таких порівнянь використовують індекси рівня цін.

За даними Євростату, офіційного статистичного органу ЄС, рівень цін на кінцеві споживчі витрати домашніх господарств у 2023 році суттєво різниться між країнами. Найвищі ціни зафіксовані в Данії – 143% від середнього ЄС, потім йдуть Ірландія – 142% і Люксембург – 135%. У той же час найнижчі рівні цін спостерігаються в Болгарії та Румунії – 60%, а в Польщі – 66%.

Це означає, що кошик ідентичних товарів та послуг коштує 143 євро у Данії, 135 євро у Люксембурзі, 66 євро у Польщі та 60 євро у Болгарії та Румунії. Це означає, що в Данії ви заплатите за той самий кошик у два рази більше, ніж у Болгарії.

Найнижчий рівень цін зафіксований у Туреччині – 42%, Північній Македонії – 52% та Боснії та Герцеговині – 58%.

 У 2023 році серед основних груп споживчих товарів та послуг найбільший розрив у цінах у ЄС спостерігався у категорії алкоголю та тютюну. Найвищі ціни зафіксовані в Ірландії (211% від середнього показника ЄС), а найнижчі – у Болгарії (66%).

У Німеччині (99%) цей показник був трохи нижчим від середнього по ЄС, а ціни на алкоголь і тютюн у Франції на 32% вищі, ніж у середньому по ЄС. Ресторани та готелі займали друге місце за різницею в рівні цін. Найнижчі тарифи зафіксовані в Болгарії (52% від середнього рівня по ЄС), за нею йдуть Румунія (65%) та Угорщина (72%). Найвищі ціни – у Данії (152%), за якою слідують Фінляндія (129%) та Ірландія (128%).

Найнижчі ціни на одяг відзначені в Іспанії (81%), Болгарії (82%) та Угорщині (88%). Найдорожчий одяг – у Данії (131%), Чехії (126%) та Естонії (118%). Туреччина стала винятком у цій категорії – лише 30% від середнього показника щодо ЄС.  У Данії (152 %), за якою слідують Фінляндія (129 %) та Ірландія (128 %).

До слова, ризики продовольчої кризи в Європі посилюються на тлі природних катаклізмів, що почастішали, і погіршення відносин з низкою країн. Питання стоїть лише в тому, коли саме в регіоні почне не вистачати товарів. Європа традиційно була одним із найбільших у світі постачальників продуктів харчування, від зерна та молочних продуктів до свинини та оливкової олії. У середньому на продукти харчування у 2021 році йшло лише 14% витрат європейських домогосподарств порівняно з приблизно 60% у Нігерії та 40% у Єгипті. 

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Теги: продукти алкоголь Фінляндія Угорщина Ірландія послуги Туреччина Болгарія Європа Люксембург

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